Trump'ın Gazze Barış Planı: Filistin Devleti'ne Giden Yol mu?

Washington Post'un ulaştığı taslak, bölge için kapsamlı adımlar öngörüyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Gazze için hazırladığı barış planının, Filistin Devleti'ne giden yolu açabilecek maddeler içerdiği iddia edildi. Washington Post gazetesinin ele geçirdiği teklifin detaylarına göre plan, 21 maddelik bir çerçeve sunuyor.

Gazetenin haberinde, planın Gazze'de ateşkesi ve esirlerin serbest kalmasını sağlayacağı belirtiliyor. Taslak, Gazze'de "günlük" kamu hizmetlerini yürütmek üzere "nitelikli Filistinliler ve uluslararası uzmanlardan" oluşan "geçici bir geçiş yönetimi" öngörüyor ve bunun Filistin Devleti'ne giden bir kapı açabileceği değerlendiriliyor.

Haberde yer alan ifadeye göre: "Bu yönetim organı, ABD tarafından diğerleriyle istişare edilerek kurulan yeni bir uluslararası kuruluş tarafından desteklenecek ve denetlenecek. Batı Şeria merkezli Filistin yönetimi ise gelecekte Gazze'yi devralabilecek duruma gelene kadar iç reformlar yürütecek."

Planın savunucuları, bütün kalkınma ve siyasi reformlar hayata geçirildiğinde "Filistin Devleti'ne giden güvenilir bir yolun koşullarının nihayet sağlanabileceğine" işaret ediyor.

Aynı kaynaklar, ABD'nin Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışarak, Filistinli bir güç eğitilirken "Gazze'deki güvenliği derhal konuşlandırıp denetleyecek" geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü oluşturmayı planladığını aktardı.

Seçim kampanyası sırasında bölgedeki savaşı hızla sona erdireceğini söyleyen ve müzakere edilmiş bir barışın yakın olduğunu defalarca iddia eden Trump, cuma günü gazetecilere verdiği demeçte: "Sanırım Gazze konusunda bir anlaşmaya vardık. Çok yakınız. Bence bu, esirleri geri getirecek, savaşı sona erdirecek bir anlaşma olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump'ın, Beyaz Saray'da bir araya geleceği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya planı kabul etmesi için baskı yapması bekleniyor.

Ele geçirilen plandaki bazı detaylar

Planın 21 maddelik ateşkes önerisinde, hiçbir Gazzelinin ayrılmaya zorlanmayacağı ve ayrılan herkesin geri dönme hakkına sahip olacağı belirtiliyor. Ancak taslak, Gazze'nin yeniden inşası sırasında bölge halkının nereye gideceğine dair ayrıntılı bir açıklama içermiyor.

Ayrıca mevcut metinde, enkaz kaldırma çalışmalarını kimin yürüteceği ve maliyetinin kime yükleneceğine dair net bilgiler yer almıyor.

ABD'nin önerisine göre, İsrail, 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı 250 müebbet hapis cezası mahkumunun yanı sıra 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak ve esirken hayatını kaybeden her bir İsrailliye karşılık 15 Gazzelinin cenazesini iade edecek.

Haberdeki iddialar ve planın taslağı, bölgedeki tarafların ve uluslararası aktörlerin vereceği tepkiye göre şekillenecek.