Trump'ın Görevden Aldığı Savcı İçin Yüksek Mahkeme'ye Başvuru

ABD'de Başsavcı Vekili Sarah Harris, Başkan Donald Trump tarafından görevden alınan ancak federal mahkeme kararıyla görevine geri dönen Özel Yetkili Savcılık Ofisi (OSC) Başkanı Hampton Dellinger'in tekrar görevden alınması için Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulundu.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Harris, Trump'ın 7 Şubat'ta görevden aldığı Dellinger'ın federal mahkeme kararıyla görevine geri dönmesinin ardından Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulundu.

Harris'in başvurusu, federal mahkeme kararına itiraz niteliği taşıyor ve Yüksek Mahkeme'den, Trump'ın Dellinger'i görevden almasına izin verilmesini talep ediyor. Mahkemenin bu hafta içinde geçici bir ara karar vermesi bekleniyor. Ancak, süreç içerisinde kesin bir karar alınması öngörülüyor.

Dellinger'in İşten Çıkarılması Süreci

Dellinger, Beyaz Saray'dan Trump adına 7 Şubat'ta gönderilen bir e-postayla görevine son verildiğini açıklamıştı. 10 Şubat'ta Washington Federal Mahkemesi'nde Trump'a karşı dava açan Dellinger, görevden almanın hukuki içtihat ile çeliştiğini savunarak itiraz etti.

Mahkeme, Dellinger'ın yalnızca "yetersizlik, görevi ihmal veya kötüye kullanma" nedeniyle görevden alınabileceğini belirtti ve başkanlık kararının hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Federal mahkeme, anlaşmazlığa ilişkin 26 Şubat'ta duruşma yapılmasına ve Dellinger'in bu tarihe kadar görevde kalmasına karar verdi.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başlamasıyla birlikte başta Adalet Bakanlığı olmak üzere birçok federal kurumdan pek çok kişiyi görevden almıştı. Kongredeki Demokratlar, Trump'ın görevden aldığı kişiler arasında, kendi aleyhindeki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith ve benzeri isimlerin de yer almasını sert bir dille eleştirdi.