Trump'ın İç Güvenlik Bakanlığı için Kristi Noem'i Seçmesi Bekleniyor

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, İç Güvenlik Bakanlığı görevine South Dakota Valisi Kristi Noem'i seçeceği iddia edildi. CNN'in adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump, yeni hükümetinin bir başka önemli ismini belirlemiş durumda.

Bu çerçevede Trump, Noem'i İç Güvenlik Bakanı olarak düşünmekte. İç Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE), Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ve Gizli Servis gibi kritik kuruluşları bünyesinde barındırıyor.

Noem'in atanmasının, Trump'ın göçmen politikalarının uygulanmasındaki kararlılığını vurguladığı ifade ediliyor. ABD'de yaklaşık 11 milyon düzensiz göçmen bulunmakta ve Trump, seçim kampanyasında bu göçmenlerin tamamının sınır dışı edileceğini taahhüt etmişti. Ayrıca Trump, seçim süresince, Biden yönetimine düzensiz göçmen akınına dair eleştirilerde bulunmuştu.

Noem, sınır güvenliği konusundaki çabalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle, Biden hükümeti ile Texas Valisi Greg Abbott arasında 2024 yılının başında yaşanan sınır güvenliği anlaşmazlığı ile ilgili olarak, şubat ayında yaptığı açıklamada bölgeyi 'savaş bölgesi' olarak tanımlamış ve yasa dışı göçmenler, uyuşturucu kartelleri ve insan kaçakçılığı girişimlerini durdurma adına bölgeye duvar inşa edeceğini kaydetmişti. Ayrıca Abbott'un çağrısıyla birlikte, güney sınırına 3 ay boyunca ulusal muhafız gönderileceğini de bildirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.