Trump'ın İkinci Başkanlık Döneminin Kabinesi Şekilleniyor

Donald Trump, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanarak 47. ABD Başkanı olmasının ardından, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. 20 Ocak 2025'te görevi devralacak olan Trump, beraber çalışacağı kabinesi ve yakın ekibindeki isimleri netleştirmeye başladı.

Trump’ın kabinesinde 25 isim yer alacak. Şu ana dek Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğüne Susie Wiles, ABD’nin BM Daimi Temsilciliğine ise Elise Stefanik atanmış durumda. Ayrıca Lee Zeldin de ABD Çevre Koruma Ajansının başına getirilecek.

Bu isimlere ek olarak, ABD medyasında geniş yer bulan ancak henüz resmi açıklaması yapılmayan iki kişinin de kabinede yer alması bekleniyor. Senatör Marco Rubio’nun Dışişleri Bakanlığına, Kristi Noem’in ise İç Güvenlik Bakanlığına aday gösterileceği düşünülüyor.

Öte yandan, Trump'ın kabine üyesi olmasa da ABD’nin dış politikasının belirlenmesinde önemli rol oynayacak olan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine Mike Waltz’ı atayacağı ifade ediliyor. Sınır güvenliği konusunda ise Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE) eski yönetici vekili Thomas Homan görev alacak.

Kabine İsimlerinin Onay Süreci

ABD’de başkanın yönetiminde birlikte çalıştığı kabinede başkan yardımcısı haricinde 15 ana pozisyon bulunuyor. Bu pozisyonlar başkanın aday göstermesi ve Senato onayı ile gerçekleştiriliyor. Söz konusu ana bakanlıklar arasında Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve diğerleri yer alıyor.

Ek olarak, kabine düzeyinde görev yapan ikinci dereceli 10 pozisyon daha mevcut. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çevre Koruma Ajansı gibi önemli yerler de dahil.

Trump'ın, kabine üyesi olmadan dış politikada etkili olacak isimleri belirlemesi ve onay sürecinin hızlanması bekleniyor. 2016 seçimlerinde Senato çoğunluğunun Demokratlarda olması nedeniyle zorluk yaşayan Trump, bu sefer Cumhuriyetçilerin 53 sandalyeye ulaşmasıyla yeni kabinesinin daha hızlı onay alacağını öngörüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.