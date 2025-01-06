Trump'ın İkinci Başkanlık Seçimi Resmileşti: 312 Oyla Kazanarak 47. Başkan Olacak

Trump'ın İkinci Dönemi İçin Resmi Adım Atıldı

Cumhuriyetçi Donald Trump'ın, 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdiği başkanlık seçimini kazanması, Seçiciler Kurulu oylarının Kongre'deki ortak oturumda sayılmasıyla resmileşti.

Seçim Sonuçları ve Kongre Oturumu

ABD'de son dönemin en kritik başkanlık seçiminde Trump'ın elde ettiği başarıyla başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmasına sayılı günler kaldı. Seçim sürecinin son aşaması, Kongre'deki ortak oturumla tamamlandı.

5 Kasım seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris, Kongre'nin başkanlığını üstlendiği oturumda eyaletlerin Seçiciler Kurulu oylarını tek tek okudu.

Heyecan Dolu Anlar ve Sonuçlar

Oturum sırasında kazananın açıkladığı her eyalet sonrası Kongre üyeleri tarafından alkışlar yükseldi. Trump, toplamda 312 Seçici Kurulu oyunu alarak zaferini ilan etti. Demokrat Harris ise 226 oyda kaldı.

Oylamanın sonucunu açıklayan Harris, Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olmaya hak kazandığı anları üzgün bir yüz ifadesiyle kameralara yansıdı.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Trump ile seçilmiş başkan yardımcısı JD Vance'in kazanmasının ardından ayağa kalkarak coşkuyla alkışladı. Demokratlar ise yalnızca Harris'in sonuçlarını kutlamakla yetindi.

Historik Arka Plan ve Gelecek

Hatırlanacağı üzere, 6 Ocak 2021 tarihinde Kongre'deki oturumda seçim sonuçlarını tescilleme sürecinde yaşanan baskın, Amerikan kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı. 2016-2020 yılları arasında başkanlık yapan Trump, 2020 seçimlerinde Joe Biden'a kaybetmişti. Ancak, 5 Kasım'da Harris karşısında rahat bir galibiyet elde etti.

Trump, 20 Ocak tarihinde yemin ederek ikinci kez başkanlık koltuğuna oturacak ve ABD'nin 47. başkanı olarak görev yapmaya başlayacak.