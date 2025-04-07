Trump’ın İklim Politikaları: Tartışmalı Kararlar ve Etkileri

Trump'ın İklim Mücadelesine Şüpheyle Yaklaşması

Donald Trump, başkanlık görevine geldiği ilk günden itibaren iklim değişikliği ile ilgili tartışmalı kararlara imza attı. 20 Ocak'ta başlayan ikinci döneminin ilk günlerinde, iklim anlaşmalarından çekilme kararı ve hemen ardından ilan ettiği "Ulusal Enerji Acil Durumu" ile dikkatleri üzerine çekti.

Paris İklim Anlaşması'ndan Çekilme

Trump, ofisteki ilk gününde ABD’yi Paris İklim Anlaşması'ndan çıkaran bir kararname imzaladı. Bu hamle, iklim politikasındaki değişimin simgesi olurken, fosil yakıt üretimini hızlandırma sinyali taşıyan "Ulusal Enerji Acil Durumu" ile desteklendi.

Doğal Kaynakların Kullanımına İzin Verildi

Alaska'daki Arktik Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı'nda yaban hayatı ve doğal kaynaklarla ilgili yapılan sondaj faaliyetlerinin önü açıldı. Ülkedeki enerji verimliliğini artırmak adına maden, kereste ve deniz ürünleri gibi çeşitlerin kullanımına dair kararlar alındı.

Plastik Pipet Uygulaması

Trump’ın iklim politikaları arasında yer alan bir diğer tartışmalı karar, kağıt pipetlerin yerine plastik pipet kullanımına geçilmesini sağlamak oldu. Gerekçe olarak kağıt pipetlerin maliyetinin yüksekliği ve insan sağlığına zarar verebilecek kimyasallar içerme riski sunuldu.

Yardımların Durdurulması ve Etkileri

ABD Dışişleri Bakanlığı, ocak ayında finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu duyurdu. Bu karar, özellikle iklim kriziyle mücadele eden gelişmekte olan ülkeler üzerindeki olumsuz etkileri düşünülüyor.

Kesintiler ve Araştırmalar

Yeni kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) aracılığıyla birçok federal kurumda yapılan kesintilerin iklim değişikliği araştırmalarını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Özellikle NOAA ve EPA gibi kritik kurumlarda işten çıkarmalar gerçekleşti.

Pentagon'un Araştırma Kesintileri

Geçtiğimiz Mart ayında, Pentagon'un iklim değişikliğinin etkilerine dair araştırmalar içeren 90’dan fazla çalışmayı kesintiye uğratma kararı alması dikkat çekti.

Bilim Adamlarının İş Kaybı Tehlikesi

İklim Bilimi Hukuk Savunma Fonu'nun İcra Direktörü Lauren Kurtz, Trump'ın kararlarının bilim insanları üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini vurguladı. Bilimsel iş gücünün başka ülkelere kaptırılabileceği endişesi dile getirildi.

Sonuç

Kurtz, Trump yönetiminin kararlarının iklim krizine dair mücadeleyi zorlaştırabileceği ve bu durumun uzun vadede eski haline dönülmesini gerektireceğini ifade etti. Amerikan halkının, iklim krizinin ciddiyetinin farkında olmasına rağmen, ekonomik göstergelerin daha önemli olduğu dikkat çekti.