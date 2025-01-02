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Trump'ın Las Vegas Oteli Önünde Araç Patladı: Terör Soruşturması Başlatıldı

Las Vegas'taki Trump International otelinin önünde bir aracın patlamasıyla 7 kişi yaralandı, Elon Musk açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 00:43
Trump'ın Las Vegas Oteli Önünde Araç Patladı: Terör Soruşturması Başlatıldı

Las Vegas'ta Trump Oteli Önünde Patlama

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki Trump International otelinin önünde sabah saatlerinde bir araç alev alarak patladı. Olay, yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda gerçekleşti.

Yaralılar ve İtfaiye Açıklaması

Las Vegas polisi, yangının sebebi olarak aracın alev alarak patlamasını bildirdi. Clark Bölgesi İtfaiyesi de, patlama sonrası yaptığı açıklamada 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Elon Musk'tan İlk Açıklama

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yanan aracın Tesla kamyoneti olduğu görüldü. Tesla'nın sahibi ve Trump'ın önemli destekçilerinden olan ABD'li iş insanı Elon Musk, X sosyal medya platformunda, "Tüm kıdemli Tesla ekibi bu olayı araştırıyor," diyerek gelişmelere dair bilgi vereceklerini açıkladı.

Olayın Terör Soruşturmasına Dönüşme İhtimali

Amerikan basınında yer alan iddialara göre, bu olayın terör saldırısı kapsamında soruşturulacağı öne sürülüyor. Ayrıca, bazı kaynaklarda olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği iddiaları da gündeme geldi.

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