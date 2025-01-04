DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.463.612,84 0,42%

Trump'ın Las Vegas Otelinde Araç Patlatan Sürücünün Notları Ortaya Çıktı

Matthew Alan Livelsberger'ın notlarında patlama, 'bir uyanış çağrısı' olarak tanımlandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:03
Trump'ın Las Vegas Otelinde Araç Patlatan Sürücünün Notları Ortaya Çıktı

ABD'nin Las Vegas kentinde, seçilmiş başkan Donald Trump'a ait otelin önünde meydana gelen patlama ile ilgili dikkat çekici bilgiler gün yüzüne çıktı. Patlayan Tesla aracında hayatını kaybeden Matthew Alan Livelsberger'ın telefonundaki notlarda, olayı "bir uyanış çağrısı" olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.

Olay, yeni yılın ilk günü yerel saatle sabah 08:15 sularında meydana geldi. Livelsberger'ın notlarında, "kaybettiği kardeşlerden zihnini arındırmaya ve aldığı canların yükünden kurtulmaya ihtiyacı" olduğu ifadesi dikkat çekti.

Livelsberger, notlarında "Bu bir terör saldırısı değil, bir uyanış çağrısı. Amerikalılar sadece gösterilere ve şiddete önem verir. Söylemek istediğimi anlatmak için patlayıcılı bir gösteriden daha iyi bir yol olabilir mi?" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, ülkenin "ölümcül derecede hasta olduğunu ve çöküşe doğru gittiğini" yazdığı bilgisi de mevcut.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi Spencer Evans, olayın "travma sonrası stres bozukluğu" yaşayan bir kişinin intihar vakası gibi göründüğünü belirtirken, diğer yetkililer Livelsberger'ın Trump'a karşı düşmanlık güttüğüne dair bir kanıt bulamadıklarını söylediler.

Patlama sırasında araçta bulunan Livelsberger'ın kafasına ateş ettiği ve silahın ayaklarının dibinde bulunduğu bilgisi, Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill tarafından paylaşıldı. Olayda, aracın patlaması sonucu Livelsberger'ın yanı sıra çevredeki 7 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Yetkililerin açıklamalarına göre, olaya dair derinlemesine soruşturmalar devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'ın Las Vegas Otelinde Araç Patlatan Sürücünün Notları Ortaya Çıktı
2
Bakan Tekin, Kadın Kolları Kongresi'nde CHP'yi Eleştirdi
3
Balıkesir'deki Feci Kazada Hayatını Kaybeden İki Kişi Defnedildi
4
Erdoğan'dan AK Parti Samsun Kongresi'nde Güçlü Mesajlar
5
Erciyes Kayak Merkezi'nde Ziyaretçi Hedefi 3 Milyon
6
Bursa'da Sağlık Çalışanlarından Filistin'e Destek Yürüyüşü
7
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Michal Nesterowicz ve Soyoung Yoon ile Sahne Alıyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı