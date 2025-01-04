Trump'ın Las Vegas Otelinde Araç Patlatan Sürücünün Notları Ortaya Çıktı

ABD'nin Las Vegas kentinde, seçilmiş başkan Donald Trump'a ait otelin önünde meydana gelen patlama ile ilgili dikkat çekici bilgiler gün yüzüne çıktı. Patlayan Tesla aracında hayatını kaybeden Matthew Alan Livelsberger'ın telefonundaki notlarda, olayı "bir uyanış çağrısı" olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.

Olay, yeni yılın ilk günü yerel saatle sabah 08:15 sularında meydana geldi. Livelsberger'ın notlarında, "kaybettiği kardeşlerden zihnini arındırmaya ve aldığı canların yükünden kurtulmaya ihtiyacı" olduğu ifadesi dikkat çekti.

Livelsberger, notlarında "Bu bir terör saldırısı değil, bir uyanış çağrısı. Amerikalılar sadece gösterilere ve şiddete önem verir. Söylemek istediğimi anlatmak için patlayıcılı bir gösteriden daha iyi bir yol olabilir mi?" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, ülkenin "ölümcül derecede hasta olduğunu ve çöküşe doğru gittiğini" yazdığı bilgisi de mevcut.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi Spencer Evans, olayın "travma sonrası stres bozukluğu" yaşayan bir kişinin intihar vakası gibi göründüğünü belirtirken, diğer yetkililer Livelsberger'ın Trump'a karşı düşmanlık güttüğüne dair bir kanıt bulamadıklarını söylediler.

Patlama sırasında araçta bulunan Livelsberger'ın kafasına ateş ettiği ve silahın ayaklarının dibinde bulunduğu bilgisi, Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill tarafından paylaşıldı. Olayda, aracın patlaması sonucu Livelsberger'ın yanı sıra çevredeki 7 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Yetkililerin açıklamalarına göre, olaya dair derinlemesine soruşturmalar devam ediyor.