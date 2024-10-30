Trump'ın Netanyahu'ya Gazze Saldırılarını Durdurma İsteği

Trump ve Netanyahu Arasındaki Gizli Görüşme

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, seçimleri kazanması durumunda görevi devralana kadar Gazze'ye düzenlenen saldırıları sonlandırmasını istediği ileri sürüldü.

Görüşmenin Detayları

The Times of Israel'e göre, konuyla ilgili bilgiye sahip ve ismi gizli tutulan iki kaynağa dayanan habere göre, Trump seçimi kazanması halinde, başkanlık koltuğuna oturana kadar Netanyahu'dan Gaza'daki savaşın sona ermesini talep etti.

Mar-a-Lago'da Yapılan görüşme

Donald Trump'ın, Netanyahu'yu Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde ağırladığı sırada Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması yönündeki mesajını ilettiği belirtildi. Bu durum, Trump'ın daha önceki dönemlerinde Netanyahu'ya Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılara açık destek verdiği düşünüldüğünde dikkat çekicidir.

Yeni Bir Zaman Çizelgesi

Yetkililer, Trump'ın bu seferki baskısının, Gazze'ye yönelik saldırılarda bir zaman çizelgesi sunması açısından da önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, Trump, Tel Aviv yönetiminin savaşın resmi olarak sona erdirilmesi şartıyla, İsrail ordusunun Gazze'deki diğer askeri faaliyetlerine destek verebileceğini belirtti.

Sonuç ve Destek İfadeleri

Washington Post'un 25 Ekim tarihli haberine göre, Trump ile Netanyahu arasında yakın zamanda yapılan telefon görüşmelerinde, Trump'ın, Netanyahu'ya Hamas ve Hizbullah'a karşı "Ne yapman gerekiyorsa yap" diyerek doğrudan destek verdiği aktarıldı.