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Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi: Gazze'de Ateşkes İçin Hedef 20 Ocak

Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff, Gazze'de ateşkes için 20 Ocak'a kadar anlaşma hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 22:56
Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi: Gazze'de Ateşkes İçin Hedef 20 Ocak

Trump'ın Orta Doğu Ekipleri Gazze'de Ateşkes İçin Çalışıyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff, 20 Ocak'taki yemin törenine kadar Gazze'de ateşkese ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini duyurdu.

Witkoff, Trump'ın Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin son durumu hakkında bilgi verdi. "Bir anlaşmanın eşiğinde olduğumuza inanıyorum" ifadesini kullanan Witkoff, müzakerelerde ciddi bir ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Witkoff, Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerdeki başarılarını vurgulayarak, "(20 Ocak'taki) yemin törenine kadar Başkan adına açıklayacak güzel şeylerimiz olacağı konusunda ümitliyim" dedi.

Witkoff’un, müzakerelere katılmak üzere yarın Doha'ya döneceğini duyurmasının ardından, "Umarım her şey yolunda gider ve bazı hayatları kurtarırız. Bir anlaşmanın eşiğinde olduğumuza inanıyorum" şeklinde sözlerini noktaladı.

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