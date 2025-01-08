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Trump'ın Oteli Önünde Tesla Patlatıldı: ChatGPT Kullanıldığı Belirlendi

Las Vegas'ta Trump otelinin önünde Tesla aracını patlatan asker, eylemini planlamak için ChatGPT'den faydalandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:15
Trump'ın Oteli Önünde Tesla Patlatıldı: ChatGPT Kullanıldığı Belirlendi

Las Vegas'ta Şok Edici Olay

ABD'nin Las Vegas kentinde, Donald Trump'ın otelinin önünde park halindeki bir Tesla aracı patlatıldı. Olayın ardından yapılan incelemelerde, patlamayı gerçekleşleten 37 yaşındaki asker Matthew Alan Livelsberger'ın, bu eylemi planlamak için OpenAI'nın yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'den faydalandığı ortaya çıktı.

Yetkililerden Açıklamalar

Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill, düzenlediği basın toplantısında, Livelsberger'in saldırıyı planlamakta ChatGPT'den yararlandığını duyurdu. McMahill, yapay zekanın günlük yaşamda önemli bir rol oynayabileceği konusuna dikkati çekerek, "Yapay zekanın bir noktada hayatımızın her alanında oyunun kurallarını değiştireceğini biliyorduk. Bu, ABD topraklarında ChatGPT'nin bir bireyin belirli bir (patlayıcı) cihazı kurmasına yardımcı olmak için kullanıldığı ilk olay," dedi.

Endişe Verici Gelişmeler

Şerif McMahill, bu olayın kendileri için endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, ülke genelindeki kolluk kuvvetleri ve diğer birimlerle paylaşmamız gereken öğretici bir olay," ifadesini kullandı. Şerif Yardımcısı Dori Koren ise Livelsberger’in, ChatGPT’yi kullanarak operasyon için gereken patlayıcı miktarını ve havai fişek alabileceği yerleri araştırdığını belirtti ve havai fişeklerin patlayıcı potansiyelini de öğrendiğini ekledi.

Olayın Seyri

1 Ocak'ta, yerel saatle sabah 08.15 sularında Las Vegas'taki Trump otelinin önünde meydana gelen patlamada, Tesla marka bir araç alev alarak yanmıştı. Olayda araçta bulunan Livelsberger hayatını kaybederken, civardaki yedi kişi hafif şekilde yaralanmıştı. McMahill, Livelsberger'in aracın patlamasından önce kafasına ateş ederek intihar ettiğini ve silahın ayaklarının dibinde bulunduğunu açıkladı.

OpenAI'den Cevap Bekleniyor

Henüz, ChatGPT'nin bu trajik olayda nasıl kullanıldığına dair OpenAI'den resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, bu durum yapay zeka uygulamalarının potansiyel tehlikeleri üzerine yeni tartışmalar başlatabilir.

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