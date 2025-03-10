Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Ukrayna ile Nadir Element Anlaşmasının Yolda Olduğunu Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna heyetiyle bu hafta yapılacak görüşmelerde nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanabileceğini belirtti.

Fox News’a verdiği röportajda, Witkoff, Suudi Arabistan'a hareketinden önce, Rusya-Ukrayna süreci hakkında umutlu ifadelerde bulundu. Witkoff, Kiev’le yapılacak görüşmeler sırasında anlaşmanın imzalanma olasılığının yüksek olduğunu düşündüğünü söyledi: "Ben gerçekten umutluyum. Kesinlikle öyle umuyorum. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak)’tan gelen tüm işaretler çok ama çok olumlu.”

Witkoff, Ukrayna ile ABD arasındaki anlaşmanın her iki ülke için de faydalı olacağını ifade ederken, ''Bence oraya önemli bir ilerleme kaydedeceğimize dair bir beklentiyle gidiyoruz. Bu yüzden kesinlikle umutluyum'' dedi.

Ayrıca, Ukrayna’ya sağlanan istihbarat desteğinin kesilmesiyle ilgili sorulara, ''Ukraynalıların ihtiyaç duyduğu savunma amaçlı istihbarat desteğini hiçbir zaman kesmedik. Dolayısıyla bu hiçbir zaman tamamen kesilmedi'' şeklinde yanıt verdi.

Witkoff'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da eşlik edecek. ABD ve Rusya, geçen ay iki ülke ilişkilerini normalleştirme ve devam eden Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti.

Trump ve Zelenskiy Arasındaki Tartışma

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki tartışma 28 Şubat Cuma günü Oval Ofis'teki görüşme sırasında gerçekleşmişti. Bu olaydan sonra planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmıştı. Trump, Zelenskiy'nin 'Amerikan halkına saygısızlık ettiğini' savunmuş, Zelenskiy ise yapacak özür dileyecek bir şey olmadığını ifade etmişti.

Geçen salı akşamı Kongre'deki konuşmasında Trump, Zelenskiy'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu bildirdi.

Ayrıca, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ve Zelenskiy arasındaki tartışmadan sonra bu ülkeye yönelik istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurduklarını doğrulamış fakat bunun geçici olduğunu vurgulamıştı.