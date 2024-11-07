Trump'ın Yeni Kabinesindeki Olası İsimler

ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması sonrasında, kamuoyu yeni başkanın kuracağı kabinede yer alacak isimleri merakla bekliyor. Seçimlerin 5 Kasım 2024'te gerçekleştirilmesinin ardından, "Trump'ın kabinelerinde kimler olacak?" sorusu sıklıkla gündeme geldi.

Kabine Üyelerinin Onay Süreçleri

20 Ocak 2025'te yemin ederek başkanlık görevine başlayacak olan Trump'ın yeni kabinesi, yaklaşık 4 bin pozisyon içinden 1200'ü Senato onayına tabi olacak. 2016 yılında başkanlık koltuğuna oturduğunda, Senato'da çoğunluğun Demokratlarda olması nedeniyle birçok adayın onay süreçleri uzamıştı. Bu kez ise Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması, sürecin daha hızlı ilerlemesini bekletmektedir.

Yeni Dışişleri Bakanı Adayları

Medya üzerinden atılan isimler arasında, Trump'ın Dışişleri Bakanlığını daha önce yapmış olan Mike Pompeo'nun adı da geçiyor. Trump'a yakın bir isim olan Pompeo, ayrıca 2017-2018 yıllarında CIA Direktörlüğü görevini de yürütmüştü. Bununla beraber, Florida Senatörü Marco Rubio ve Arkansas Senatörü Tom Cotton gibi isimler de dışişleri bakanlığı için öne çıkan adaylar arasında.

Savunma Bakanı Adayları

Yeni savunma bakanı adayı olarak Mike Pompeo ve Tom Cotton'ın isimleri geçerken, Florida Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz'un da bu pozisyon için listede olduğu bildiriliyor. Waltz, geçmişte Afganistan'da görev yapmış bir eski asker olarak dikkat çekiyor.

Hazine Bakanı Adayları

Hazine bakanlığı için ise eski kabine üyeleri, yatırımcılar ve iş insanlarından oluşan bir liste mevcut. Yatırımcı Howard Lutnick ve Trump'ın ilk döneminde Ticaret Temsilcisi olan Robert Lighthizer önemli adaylar arasında yer alıyor.

Özel Kalem Müdürü Adayları

Trump'ın yeni özel kalem müdürü olabilecek isimler arasında Kevin McCarthy, Trump'ın seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles ve eski danışmanlarından Brooke Rollins yer alıyor.

Diğer Olası Kabine Üyesi Adayları

Robert F. Kennedy'nin Trump'ın yeni kabinesinde sağlık bakanlığı veya danışmanlık yapabileceği öngörülüyor. Ayrıca, Utah Senatörü Mike Lee ve North Dakota Valisi Doug Burgum'un da kabinede çeşitli pozisyonlarda yer alması bekleniyor. Elon Musk gibi isimlerin de kabinede danışmanlık yapması muhtemeldir.