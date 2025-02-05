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Trump, İran'a Maksimum Baskı Politikasını Yeniden Uygulamaya Alıyor

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik 'maksimum baskı' politikasını yeniden uygulamaya koyma kararı aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 01:10
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 01:10
Trump, İran'a Maksimum Baskı Politikasını Yeniden Uygulamaya Alıyor

Trump'tan Yeni İran Politikası

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik 'maksimum baskı' politikasını yeniden hayata geçireceğini duyurarak, bu kararın altında yatan sebepleri kamuoyuyla paylaştı. Bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, burada yaptığı açıklamada, bu politikanın kendisine birçok zorluk getirdiğini kabul etti.

Başkanlık Kararnamesi İmzalandı

Trump, ilk başkanlık döneminde uyguladığı 'İran'a maksimum baskı' politikasını yeniden uygulamaya koyacak olan başkanlık kararnamesini imzaladı. İmza töreninde, sürecin kendisini memnun etmediğini belirten Trump, umudunun bu kararı kullanmak zorunda kalmamak olduğunu ifade etti.

Trump, "Umarım bunu çok fazla kullanmak zorunda kalmayız. İran ile bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Belki mümkün olacak belki de olmayacak. Bu yüzden bunu imzalıyorum ve bunu yaptığım için mutsuzum ancak pek fazla seçeneğim yok, çünkü güçlü ve sağlam olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

İran'a Yönelik Sert Mesajlar

Başkanlık süresi boyunca, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini savunan Trump, bu konudaki kararlılığını tekrar vurguladı. "İran'a ya da bir başkasına karşı sert olmak istemiyoruz ama İran asla nükleer bir silaha sahip olamaz" dedi. Ayrıca, Orta Doğu'da İran dahil tüm ülkelerle müzakere yapmaya açık olduğunu ima etti.

Tehditlere Cevap

Trump, İran'ın Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından kendisini hedef alabileceği yönündeki spekülasyonlara yanıt verirken, "Eğer bunu yaparlarsa yok olurlar. Bu onların sonu olurdu. Talimat bıraktım. Eğer bunu yaparlarsa yok olurlar" dedi.

Ayrıca, Temmuz ayında yaşadığı suikast girişiminden sonra da benzer açıklamalarda bulunarak, İran'ın kendisine yönelik bir saldırı düzenleyeceğini düşünmediğini ancak böyle bir durumda İran'ın bu durumdan derin etkilenebileceğini ifade etti.

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