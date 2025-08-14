DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,52 -0,1%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.795.039,43 0,34%

Trump: İsrail, Gazetecilerin Gazze'ye Girişine İzin Vermeli

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'teki basın toplantısında İsrail'den uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermesini istedi.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 21:39
Trump: İsrail, Gazetecilerin Gazze'ye Girişine İzin Vermeli

Trump: İsrail, Gazetecilerin Gazze'ye Girişine İzin Vermeli

Oval Ofis'ten gazetecilere destek

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze meselesinde uluslararası basının bölgeye erişimine verdiği desteği dile getirdi.

Trump, basın mensuplarının Gazze'ye girişine ilişkin bir soruya cevap verirken, bunun gerçekleşmesini istediğini vurguladı. Haberde yer alan soru şu şekilde aktarıldı: "Gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermesi konusunda İsrail'e baskı yapacak mısınız?"

Trump'ın yanıtı ise şu ifadelerle kaydedildi: "Bunun olmasını isterim. Gazetecilerin içeri girmesine hiçbir itirazım yok. Eğer gazeteciyseniz orada röportaj yapmak tehlikeli olabilir, bunu da biliyorsunuz ancak bunun olduğunu (basın mensuplarının Gazze'ye girdiğini) görmek isterim."

Trump'ın açıklaması, uluslararası basının Gazze'ye erişimi ve İsrail'in uygulamaları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Panelvan Sürücüsüne Saldırı: Zanlı Y.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
3
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
6
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
7
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası