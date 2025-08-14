Trump: İsrail, Gazetecilerin Gazze'ye Girişine İzin Vermeli

Oval Ofis'ten gazetecilere destek

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze meselesinde uluslararası basının bölgeye erişimine verdiği desteği dile getirdi.

Trump, basın mensuplarının Gazze'ye girişine ilişkin bir soruya cevap verirken, bunun gerçekleşmesini istediğini vurguladı. Haberde yer alan soru şu şekilde aktarıldı: "Gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermesi konusunda İsrail'e baskı yapacak mısınız?"

Trump'ın yanıtı ise şu ifadelerle kaydedildi: "Bunun olmasını isterim. Gazetecilerin içeri girmesine hiçbir itirazım yok. Eğer gazeteciyseniz orada röportaj yapmak tehlikeli olabilir, bunu da biliyorsunuz ancak bunun olduğunu (basın mensuplarının Gazze'ye girdiğini) görmek isterim."

Trump'ın açıklaması, uluslararası basının Gazze'ye erişimi ve İsrail'in uygulamaları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.