Trump Londra'da Protesto Edildi — Binlerce Kişi Parlamento Meydanı'na Yürüdü

Trump Londra'da Protesto Edildi

ABD Başkanı Donald Trumpın İngiltere'ye düzenlediği 2 günlük resmi ziyaret sırasında başkent Londra'da geniş çaplı gösteriler yapıldı. Göstericiler, BBC binası önünde toplanarak yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş sonrasında Parlamento Meydanı'na ulaştı.

Yürüyüş ve talepler

Eylemciler, Trump'ın iklim, göç, uluslararası ilişkiler ve Gazze konusundaki tutumunu protesto etti. Taşınan pankartlarda "Trump'ı durdur", "Irkçılığa hayır, Trump'a hayır", "Soykırıma son ver" ve "İsrail'i silahlandırma" gibi sloganlar yer aldı. Göstericiler ayrıca, Jeffrey Epstein ile olan fotoğraflarını taşıdı; Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunmuştu.

Sahnedeki konuşmalar

İngiliz Milletvekili Zarah Sultana, Parlamento Meydanı'ndaki konuşmasında Gazze'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu: "Tarihte en çok belgelenen soykırım." Sultana, ABD'nin bu duruma silah sağladığını belirterek, "Washington'ın silahları, lojistik desteği ve siyasi kalkanı bu soykırımın yaşanmasını sağlıyor. Bu, ABD'yi soykırımın doğrudan suç ortağı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Sultana ayrıca İngiltere ve Avrupa Birliği'ni de suç ortağı olmakla suçladı: "İngiltere hükümeti, ABD'nin de desteklediği İsrailli savaş suçlularını defalarca kırmızı halıyla karşıladı. Bu durum, ahlaken savunulamaz olduğu gibi siyasi olarak da kabul edilemez." Sultana, yasal ve siyasi sorumlulukların aranması gerektiğini de vurguladı.

Diğer konuşmacıların mesajları

Irkçılığa Karşı Dur Platformundan Sabby Dhalu ise konuşmasında, "İkinci Trump başkanlığı, dünyadaki tüm faşist ve ırkçı grupları cesaretlendirdi. (ABD'li milyarder) Elon Musk gibi isimler ve cumartesi günü İngiliz tarihinin en büyük faşist yürüyüşünü yapanlar ile Trump arasında bir bağ var." değerlendirmesinde bulundu.

Dhalu, İngiltere hükümetini de eleştirerek Trump'ın ikinci kez davet edilmesine tepki gösterdi: "Bu, ABD başkanları için bir ilk oldu. Vergi mükelleflerinin parası sağlık, eğitim, toplu taşıma, kamu hizmetleri ve refaha harcanmalı, Trump gibilere kırmızı halı sermek için değil."