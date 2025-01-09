Trump, Los Angeles Yangınları Nedeniyle Biden İle Newsom'u Eleştirdi

Trump, Los Angeles'taki Yangınları Suçladı

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta lüks mahallelerinde devam eden orman yangınlarını Biden yönetimi ve California Valisi Gavin Newsom ile ilişkilendirerek sert eleştirilerde bulundu.

Yangınların Sebebi Kötü Yönetim

Trump, Truth Social platformunda, yangınların Biden ve Newsom'un "berbat beceriksizliği ve kötü yönetimi" yüzünden çıktığını öne sürdü. Yangınların olduğu bölgede su sıkıntısının yaşandığını belirten Trump, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA)'nun bütçesinin yeterli olmadığını savundu. "İşte Joe Biden'ın bana bıraktığı bu. Teşekkürler Joe." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

California’nın Çevre Politikaları

Trump, California yönetiminin çevre politikalarını eleştirerek, bu politikaların tatlı su kaynaklarını kuruttuğunu ve yangınla mücadelede ciddi problemlere yol açtığını ifade etti. Ayrıca, Newsom'un istifasını talep etti.

Newsom'dan Tepki

Vali Newsom, CNN'e verdiği demeçte, Trump'ın bu durumu siyaset malzemesi yapmasına tepki gösterdi. "İnsanlar evlerini, sevdiklerini hatta yaşamlarını kaybediyor. Yangınlar, çocukların okullarını ve ailelerin yaşamlarını yok ediyor ama Trump siyasetin peşinde." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan Sessizlik

Trump'ın eleştirilerine karşı Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama henüz yapılmış değil. ABD basınında, Trump'ın Newsom ile var olan uzun süreli anlaşmazlığını bu yangınlar vesilesiyle yeniden gündeme taşıdığına dikkat çekildi. Trump ve Newsom, daha önce yangın önleme, çevre ak politikaları, iklim değişikliği ve göçmenlik konularında birçok tartışmaya girmişti.

Yangınların İlk Bilgileri

Los Angeles'taki yetkililer, 7 Ocak'ta başlayan orman yangınının 6 ayrı bölgede devam ettiğini ve yangınlarda şimdiye kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.