Trump-Maduro Görüşmesi İddiası ve ABD'nin 'Güneş Karteli' Kararı

Trump ile Maduro görüşmesi iddiası ve 'Güneş Karteli' kararı

ABD basını, Başkan Donald Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında doğrudan görüşme planlandığını öne sürdü. Habere göre görüşme tarihi net değil; Washington kaynakları iddiayı değerlendirdi.

Görüşme iddiasının ayrıntıları

Axios’a dayandırılan haberde, adı açıklanmayan bir yetkili şu ifadeleri kullandı: "Trump’ın bu konudaki düşüncelerini merak ediyorsanız, Maduro’nun bir ‘narkoterörist’ olduğunu göz önünde bulundurun. Diplomatlar bize Maduro’nun ‘Bana güvenin, 3 yıl içinde seçim yapacağım, gelip bütün petrolü alabilirsiniz. Petrolü Rusya’ya göndermeyi sonlandıracağım’ diyeceğini söylüyor. Maduro hep böyle şeyler demiş ve asla sözünü tutmamıştır. Bu yüzden diplomatlar da şüpheci olmamız gerektiğini söylüyor".

Başka bir yetkili ise, "Kimse oraya giderek Maduro’yu vurmayı ya da kaçırmayı planlamıyor. Şu noktada planın asla bu olmadığını söyleyebilirim" dedi.

ABD'nin terör örgütü ilanı

ABD, Karayipler’de askeri yığınağını güçlendirirken ABD Dışişleri Bakanlığı Cartel de los Soles (Güneş Karteli) yapısını yabancı terör örgütleri listesine ekledi. Karar kapsamında Nicolas Maduro’nun yapının liderliğini üstlendiği ve bazı üst düzey hükümet yetkililerinin üye olduğu iddia edildi.

Venezuela hükümeti, ABD kararını sert sözlerle eleştirdi: "Var olmayan Güneşler Kartelini terör örgütü olarak tanımlayan ve böylece Venezuela’ya karşı gayrimeşru ve yasadışı bir müdahaleyi meşrulaştırmaya çalışan ABD’nin klasik rejim değişikliği formatıyla tekrarladığı yeni, çirkin, iğrenç ve gülünç yalanı kesinlikle kınıyoruz".

Bazı yaptırım uzmanları, kararın ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesini meşru kılmaya yönelik olduğu yorumlarına rağmen böyle bir eylemi doğrudan meşrulaştırmayacağını belirtiyor.

Yetkililer ve uzmanların yorumları

ABD Dışişleri Bakanı Macro Rubio daha önce, grubun ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Güneş Kartelini terör örgütü ilan etmeye hazırlandıklarını söylemişti. Bazı yetkililer Güneş Kartelinin Venezuela merkezli Tren de Aragua karteli ile işbirliği yaptığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, terör örgütü ilanının "ABD için yeni seçeneklerin kapısını açacağını" ifade etti.

Öte yandan bazı analistler, "Güneş Karteli"nin geleneksel kartel yapılarından farklı olduğunu, adın yüksek rütbeli Venezuelalı subayların üniformalarındaki nişanlardan kaynaklandığını belirtiyor. Terim 1990’lardan beri, yüksek rütbeli askeri yetkilileri tanımlamak için günlük dilde kullanılıyor.

Bir Venezuela merkezli basın kuruluşu, yapıyı "hücre ağlarından oluşan, askerî branşlara yayılan bir suç ekosistemi" olarak tanımlarken, Latin Amerika Washington Ofisi Düşünce Kuruluşu'ndan Adam Isaacson grubu şu sözlerle nitelendirdi: "Bu asla insanların kendini bir üyesi olarak değerlendireceği bir grup değil. Düzenli görüşmeleri düzenlenmiyor, ortada bir hiyerarşi yok".

