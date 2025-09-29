Trump-Netanyahu Görüşmesi: Yeni Gazze Barış Planı Masada

Trump, Netanyahu ile Yeni Gazze Barış Planını Görüşecek

Gazze'de acil bir ateşkes çağrılarının arttığı bir dönemde Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde dördüncü kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırlamaya hazırlandığını duyurdu.

Uluslararası baskı ve Netanyahu'nun durumu

Görüşme, Netanyahu yönetiminin savaşı sona erdirmesi için yoğun uluslararası baskı altında olduğu bir zamana denk geliyor. BM 80. Genel Kurulu sırasında birçok Batılı ülke, İsrail'in itirazlarına rağmen Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler listesine katıldı. İsrail'e karşı spor ve kültürel alanlarda boykot çağrıları artarken, Avrupa Birliği de yaptırım seçeneklerini değerlendiriyor.

Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda konuşurken bazı delegelerin Gazze protestosu için salonu terk etmesi nedeniyle neredeyse boş bir salona hitap etmek zorunda kaldı. Öte yandan, Netanyahu hakkında İsrail'de devam eden yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma davaları bulunuyor. Muhalifler, 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen Hamas saldırılarına kadar başbakan karşıtı sokak gösterilerinin ülke gündeminin merkezinde olduğunu belirtiyor; muhaliflere göre Gazze operasyonu, Netanyahu'nun aşırı sağ partilerle kurduğu kırılgan hükümetin siyasi ömrünü uzattı.

ABD-İsrail ilişkileri ve bölgesel gerilim

Trump yönetimi bugüne kadar Netanyahu hükümetinin arkasında durdu. Ancak Başkan Trump son dönemde yaşanan bazı olaylardan memnuniyetsizliğini gizlemiyor. Özellikle Katar'da bu ayın başlarında Hamas müzakere delegasyonunu hedef alan İsrail hava saldırısının Washington'u bölgedeki Müslüman müttefikleri karşısında zor durumda bıraktığı kaydediliyor.

Görüşmenin gündemi: 21 maddelik barış planı

Trump, Türkiye ve diğer yedi Müslüman ülke lideri ile BM 80. Genel Kurulu marjında düzenlediği yan toplantıda ana hatlarda mutabık kaldıklarını söylediği yeni Gazze barış planına İsrail'in onay vermesini istiyor. New York'taki yan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, iki liderin basın toplantısında Gazze konusunu doğruladığını ancak ayrıntı vermediklerini açıkladı.

Basına sızan bilgilere göre 21 maddelik plan, Filistinlilerin ülkelerini terk etmeden Gazze'nin imarını sağlamayı, Hamas'ın silahlarını bırakmasını ve tamamen tasfiyesini öngörüyor. Plan ayrıca tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve bunun karşılığında İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutsakların serbest bırakılmasını içeriyor. Washington ve Müslüman garantör ülkeler planın içeriğinde esneklik gösterebileceklerini belirtirken, şu ana dek plan için en önemli eksikliğin İsrail tarafının henüz resmi onay vermemiş olması olduğu vurgulanıyor.

Görüşmenin önemi ve son mesajlar

Bugün Washington'da gerçekleşecek Trump-Netanyahu görüşmesi bu nedenle kritik önem taşıyor. Görüşmeden bir gün önce Fox News'a konuşan Netanyahu, ABD'li muhataplarıyla anlaşma üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Başkan Trump ise Truth Social hesabından, "Orta Doğu'da harika şeyler için gerçek bir şansımız var." ifadelerini paylaştı ve devamında "Hepimiz hayatta ilk kez özel bir şey için hazırız. Başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.