Trump: Netanyahu ile görüştüm — Batı Şeria ilhakına izin vermeyeceğim

Trump, Netanyahu ile görüştüğünü belirterek İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 23:59
Eski başkandan net mesaj

Trump, yaptığı açıklamada “(İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyeti) Buna izin vermeyeceğim. Onunla (Netanyahu) konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter” dedi.

Bu sözleriyle Trump, Netanyahu ile görüştüğünü ve İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceği yönündeki kararlılığını vurguladı.

Açıklama, ilhak tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı ve taraflar arasındaki hassasiyeti öne çıkardı.

