Trump: Netanyahu ile görüştüm — Batı Şeria ilhakına izin vermeyeceğim

Eski başkandan net mesaj

Trump, yaptığı açıklamada “(İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyeti) Buna izin vermeyeceğim. Onunla (Netanyahu) konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter” dedi.

Bu sözleriyle Trump, Netanyahu ile görüştüğünü ve İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceği yönündeki kararlılığını vurguladı.

Açıklama, ilhak tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı ve taraflar arasındaki hassasiyeti öne çıkardı.