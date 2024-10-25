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Trump Netanyahu'ya Destek Verdi: Gazze ve Lübnan Saldırıları Hakkında Görüşme

Donald Trump, Netanyahu'ya Gazze ve Lübnan saldırıları hakkında destek vererek, 'Ne yapman gerekiyorsa yap.' dedi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 23:41
Trump Netanyahu'ya Destek Verdi: Gazze ve Lübnan Saldırıları Hakkında Görüşme

Trump'tan Netanyahu'ya Destek Mesajı

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki askeri operasyonlarına destek verdi.

Görüşmelerin Ayrıntıları

Washington Post gazetesinin konuya aşina olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump ile Netanyahu arasında bu ay en az iki telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu görüşmelerden birinde, Trump'ın Netanyahu'ya Hamas ve Hizbullah konularında, "Ne yapman gerekiyorsa yap" dediği ifade edildi.

Lindsey Graham'ın Açıklamaları

Görüşmeler hakkında South Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, Trump'ın Netanyahu'ya "askeri olarak ne yapması gerektiğini" söylemediğini, ancak Lübnan'daki operasyonlar için duyduğu hayranlığı dile getirdiğini belirtti. Graham, "Onlara kendilerini savunmaları için gerekeni yapmalarını söyledim, fakat burada açıkça yeni bir Orta Doğu'dan bahsediyorsak, Trump, Filistin Devleti ile ilgili önemli değişiklikler gerektiğini biliyor" dedi.

Trump Dönemi ve Barış Süreci

Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt, Trump yönetiminde Orta Doğu'da "tarihi bir barış" yaşandığını vurgulayarak, mevcut yönetimin zayıf politikalarının bu ilerlemeleri olumsuz etkilediğini savundu. Leavitt, “Başkan Trump Oval Ofis'e döndüğünde, mevcut yönetimin yol açtığı karmaşayı düzeltecek. İsrail korunacak, İran iflas edecek ve teröristler avlanacak" şeklinde konuştu.

Diğer yandan, Trump ve Netanyahu arasındaki telefon görüşmeleri hakkında İsrail tarafından bir yorum yapılmadığı bildirildi.

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