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Trump, Netanyahu'yu Hizbullah'a Karşı Saldırılarından Dolayı Kutladı

Eski ABD Başkanı Trump, Hizbullah'a karşı eylemlerinden dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tebrik etti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:37
Trump, Netanyahu'yu Hizbullah'a Karşı Saldırılarından Dolayı Kutladı

Trump'tan Netanyahu'ya Tebrik Telefonu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, Hizbullah'a yönelik gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tebrik etti. Açıklama, İsrail Başbakanlık Basın Ofisi tarafından duyuruldu.

Görüşme Ayrıntıları

Açıklamada, Trump ve Netanyahu'nun geçen hafta telefon görüşmesi yaptığı belirtiliyor. Trump, görüşmede İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı sergilediği "kararlı ve güçlü eylemler" için Netanyahu'ya takdirlerini sundu.

Cumhuriyetçi Senatör de Katıldı

Görüşmeye ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da eşlik etti. Bu ziyaretin, ABD-İsrail ilişkilerini güçlendirme hedefinin bir parçası olduğu düşünülüyor.

İsrail'in Operasyonları ve Can Kaybı

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam ediyor. 23 Eylül'den itibaren, Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 2 bin 119 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu rakamın 104'ünü çocuklar, 194'ünü ise kadınlar oluşturuyor.

Hizbullah'ın Tepkisi ve İnsani Kriz

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti. Buna cevaben Hizbullah, İsrail'e roket ve füze saldırıları düzenliyor, ancak bu saldırılarda büyük çapta hasar rapor edilmiş değil.

Bölgedeki gerginlik nedeniyle, yüz binlerce kişi yerinden oldu. Lübnan'ın güneyinden başkent Beyrut ve kuzey yönüne doğru büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Suriye'ye ise on binlerce kişinin kaçtığı kaydediliyor.

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