Trump, Rusya ve Çin ile Nükleer Silahsızlanma Görüşmelerine Hazır

Trump, Nükleer Silahsızlanma İçin İletişim Kurma İstiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin ile "nükleer silahsızlanma" görüşmelerine başlayarak, bu ülkelerin savunma harcamalarını yarı yarıya düşürmesini arzuladığını ifade etti.

Öncelik Savaşların Sona Ermesi

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Nükleer silahların kontrolü hakkında Rusya ve Çin ile diyaloğa hazır olduğunu belirten Trump, "Yeni nükleer silahlar inşa etmemiz için hiçbir neden yok, zaten çok sayıda nükleer silahımız var. Dünyayı 50 kez, 100 kez yok edebilirsiniz. Biz ise yeni nükleer silahlar inşa ediyoruz, onlar da nükleer silahlar yapıyor," şeklinde değerlendirmede bulundu.

Savunma Harcamalarında Azalma İsteği

ABD, Rusya ve Çin'in savaş harcamalarını yarıya düşürmeleri yönündeki ümidini dile getiren Trump, "Hepimiz daha verimli olabilecek başka şeylere harcayabileceğimiz çok fazla parayı buraya, savunmaya harcıyoruz," dedi.

Nükleer Müzakerelerin Zamanı

Trump, Orta Doğu ve Ukrayna'daki sorunları çözdükten sonra Rusya ve Çin ile nükleer müzakerelere girmeyi düşündüğünü söyledi. İlk görüşmelerin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleşeceğini vurguladı ve "Askeri bütçemizi yarıya indirelim" teklifinde bulunmayı planladığını ifade etti.

Üçlü Zirve İhtimali

Trump, Putin ve Şi ile bir üçlü zirvenin gündeme gelip gelemeyeceğine dair soruya yanıt olarak bu tür bir zirve düzenlemeye açık olduğunu belirtti.

Ukrayna Sorunu ve Öncelikler

Trump, "Ben ayrıldığımda Orta Doğu sorunumuz yoktu. Ukrayna'ya giren bir Rusya yoktu ve Putin bunu asla yapmazdı. Geri döndüğümde tüm dünya havaya uçmuş gibiydi," diyerek, önceliğinin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek olduğunu kaydetti.