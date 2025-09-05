DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,18 -0,16%
ALTIN
4.718,71 -0,6%
BITCOIN
4.588.430,59 -0,8%

Trump, Savunma Bakanlığı'nı 'Savaş Bakanlığı'na Çevirmek İçin İlk Adımı Atıyor

Trump, Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirmek üzere başkanlık kararnamesiyle süreci başlatmayı planlıyor; yasal değişiklik için Kongre onayı gerekiyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 06:10
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 06:10
Trump, Savunma Bakanlığı'nı 'Savaş Bakanlığı'na Çevirmek İçin İlk Adımı Atıyor

Trump, Savunma Bakanlığı adını 'Savaş Bakanlığı'na çevirmek için kararnamede ilk adımı atıyor

Başkanlık kararnamesi süreci tetikleyecek; yasa değişikliği için Kongre gerekli

ABD Başkanı Donald Trump, orduya daha sert bir imaj vermek amacıyla Savunma Bakanlığının (Pentagon) adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeye yönelik bir başkanlık kararnamesine imza atacağını bildirdi.

Amerikan medyasına konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın konuyla ilgili bir toplantı düzenleyerek söz konusu imzayı atacağını belirtti.

Ancak, ABD yasalarına göre Kongreden çıkarılacak yasa olmadan Savunma Bakanlığının adını değiştiremiyor. Bu sebeple Trump'ın imzalayacağı başkanlık kararnamesiyle bakanlığın adının "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesiyle ilgili tüm süreçlerin başlatılması ve Pentagonun da gerekli hazırlıkları yapması bekleniyor.

Beyaz Saray'ın basın mensuplarına gönderdiği günlük programında, Trump'ın cuma öğleden sonra bir duyuru yapacağı bilgisi yer aldı; ancak duyurunun konusu paylaşılmadı.

Not olarak, Savaş Bakanlığı, ABD Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 1789 yılında kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden iki yıl sonra, 1947'de çıkan yasa ile adı Savunma Bakanlığı olarak değiştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump Beyaz Saray'da Teknoloji Liderlerini Ağırladı; Elon Musk Hariç
2
İsrail, Macron'un Ziyaretini 'Filistin Devleti'ni Tanıma' Nedeniyle Reddetti
3
Trump, Savunma Bakanlığı'nı 'Savaş Bakanlığı'na Çevirmek İçin İlk Adımı Atıyor
4
BM: Afganistan’daki 31 Ağustos Depremi Su Sıkıntısını Derinleştirdi
5
Batarya Geri Dönüşümü Kritik Madenleri Kurtarıyor — Türkiye'de 1 Milyar Doların Üzeri Yatırım
6
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
7
Fransa'da Evsiz Çocuk Sayısı 2 bin 159’a Yükseldi: UNICEF ve FAS Verileri

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı