Trump, Savunma Bakanlığını 'Savaş Bakanlığı' Olarak Değiştirecek

Fox News'in haberine göre, ismini vermek istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığının adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirmeyi öngören bir başkanlık kararnamesini imzalayacağını doğruladı.

Kararnamede ayrıca Savunma Bakanı unvanının 'Savaş Bakanı' olarak güncelleneceği ifade edildi.

Uygulama ve kapsam

Haberde, Pentagon'un kamuya açık internet sitelerinden ofis tabelalarına kadar birçok alanda değişikliğe gidileceği aktarıldı.

İsim değişikliğinin kalıcı hale gelmesi için ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e hem yasama hem de yürütme düzeyinde adımlar önermesi talimatı verildiği kaydedildi.

Haberi ilk olarak aktaran yayın kuruluşu olarak Fox News gösterildi; kaynak olarak belirtilen Beyaz Saray yetkilisinin ismi açıklanmadı.