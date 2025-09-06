Trump'tan Chicago'ya sınır dışı iması: Ulusal muhafız ve göçmen operasyonu sinyali

Truth Social'da yapay zeka destekli paylaşım dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, demokrat eyalet Illinois'in en büyük şehri Chicago'yu hedef gösterdiği paylaşımında, düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı operasyonu başlatacağı imasında bulundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social platformundaki hesabından yaptığı, kendisinin ve Chicago'nun siluetinin yer aldığı yapay zeka destekli paylaşımda, "Sabahları sınır dışı kokusunu seviyorum." ifadesini kullandı.

Daha önce Chicago için "dünyanın en tehlikeli şehri" ve "cehennem çukuru" gibi ifadeler kullanan Başkan, paylaşımının devamında "Chicago buraya neden savaş bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere." yazdı.

Yapay zeka destekli görselde, Trump'ın giydiği US. ARMY (Birleşik Devletler Ordusu) yazan haki renkli üniforma ve taktığı kovboy şapkasındaki X harfi şeklindeki iki kılıç simgesi dikkat çekti. Görselde ayrıca, Trump'ın ön planda olduğu sahnede Chicago'nun gökdelenleri üzerinde uçan 5 helikopter, ateş ve duman görüntüsü yer aldı.

Cumhuriyetçi Başkan, Washington'dan sonra valisi ve belediye başkanı Demokrat olan Chicago'da da güvenliği sağlamak için ulusal muhafız birlikleri veya ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisini göndereceğini söylemişti.

Chicago sakinleri, Trump'ın şehirlerine yönelik girişimlerine karşı hafta içinde gösteriler düzenlemişti.