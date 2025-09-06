DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.540.434,62 1,16%

Trump'tan Chicago'ya sınır dışı iması: Ulusal muhafız ve göçmen operasyonu sinyali

Donald Trump, Truth Social paylaşımında Chicago'ya yönelik yapay zeka görseliyle düzensiz göçmenlere karşı sınır dışı operasyonu ima etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 20:21
Trump'tan Chicago'ya sınır dışı iması: Ulusal muhafız ve göçmen operasyonu sinyali

Trump'tan Chicago'ya sınır dışı iması: Ulusal muhafız ve göçmen operasyonu sinyali

Truth Social'da yapay zeka destekli paylaşım dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, demokrat eyalet Illinois'in en büyük şehri Chicago'yu hedef gösterdiği paylaşımında, düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı operasyonu başlatacağı imasında bulundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social platformundaki hesabından yaptığı, kendisinin ve Chicago'nun siluetinin yer aldığı yapay zeka destekli paylaşımda, "Sabahları sınır dışı kokusunu seviyorum." ifadesini kullandı.

Daha önce Chicago için "dünyanın en tehlikeli şehri" ve "cehennem çukuru" gibi ifadeler kullanan Başkan, paylaşımının devamında "Chicago buraya neden savaş bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere." yazdı.

Yapay zeka destekli görselde, Trump'ın giydiği US. ARMY (Birleşik Devletler Ordusu) yazan haki renkli üniforma ve taktığı kovboy şapkasındaki X harfi şeklindeki iki kılıç simgesi dikkat çekti. Görselde ayrıca, Trump'ın ön planda olduğu sahnede Chicago'nun gökdelenleri üzerinde uçan 5 helikopter, ateş ve duman görüntüsü yer aldı.

Cumhuriyetçi Başkan, Washington'dan sonra valisi ve belediye başkanı Demokrat olan Chicago'da da güvenliği sağlamak için ulusal muhafız birlikleri veya ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisini göndereceğini söylemişti.

Chicago sakinleri, Trump'ın şehirlerine yönelik girişimlerine karşı hafta içinde gösteriler düzenlemişti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Erciş'te Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti
2
Macron'a azil önergesi Parlamento'ya sunuldu — Melenchon duyurdu
3
Güncelleme: Mardin Savur'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Zelenskiy: Rusya Eylül Başından Bu Yanı 1300'den Fazla İHA Saldırısı Düzenledi
5
Iğdır'da Şapla Mücadelede Aşılama Oranı %85'e Ulaştı — Üreticiler Rahatladı
6
Beşiktaş'ta İETT Otobüsünün Taksi ve Motosiklete Çarpması: 1 Yaralı
7
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı