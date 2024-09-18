Trump'tan Çin İthal Araçlarına Yüzde 200 Gümrük Vergisi Vaadi

Trump'tan Sert Açıklama

Eski ABD Başkanı ve 2024 Cumhuriyetçi başkanlık adayı Donald Trump, Çinli otomobil üreticilerinin Meksika'da kurduğu fabrikaların Amerikalı işçilere zarar verdiğini öne sürdü. Trump, bu fabrikalarda üretilen araçlara yüzde 200 gümrük vergisi getireceğini duyurdu.

Otomotiv Endüstrisine Etkisi

Michigan eyaletinde düzenlediği toplantıda Trump, "Eğer seçimleri kazanamazsam, 2 veya 3 yıl içinde otomotiv endüstrimiz kaybolacak," diyerek endişelerini dile getirdi.

Meksika'daki Fabrikalar

Trump, Meksika'da inşa edilen Çin otomobil fabrikalarının büyük bir tehdit oluşturduğunu, bu bağlamda "Meksika'da üretilen Çin araçlarını" ABD'de satılamaz hale getirmeyi planladığını belirtti.

Ekonomik Kıyım İddiaları

Eski Başkan daha önce Ohio'da yaptığı bir konuşmada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e gönderdiği mesajda, "Gelişen dev otomobil tesislerinde Amerikalıları çalıştırmayacaksınız ve o araçları bize satmayacaksınız," ifadelerini kullandı. Ülkenin seçimlerde başarılı olamazsa büyük bir ekonomik buhran yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Trump, "Ülkede kıyım yaşanacak ve bu en hafifi olacak. O arabaları satmayacaklar. Dev fabrikalar inşa ediyorlar," diyerek endişelerini dile getirdi.