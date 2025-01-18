Trump'tan Gazze'de Ateşkes Mesajı: 'İyi Bir Yönetimle Sürdüreceğiz'

Donald Trump, Gazze'deki ateşkesin devamı ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 23:59
Trump'tan Gazze'de Ateşkes Mesajı: 'İyi Bir Yönetimle Sürdüreceğiz'

Trump, Gazze'deki Ateşkese Dikkat Çekti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan ateşkese uyulması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, "iyi bir yönetimle" ateşkesin sürdürülmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, NBC News kanalında telefonla katıldığı bir programda, Gazze'deki ateşkese ilişkin son durumu değerlendirerek, "Bunu iyi bir yönetimle sağlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri yeniden saygı görmeli. Kullandığım birincil kelime saygıdır. Eğer bize saygı duyarlarsa, bu (ateşkes) süreç devam eder. Eğer saygı duymazlarsa kıyamet kopar." dedi.

Esirlerin Serbest Kaldığını Görmek İstiyor

Ateşkes anlaşmasının devreye girmesiyle beraber esirlerin serbest bırakılacağını kaydeden Trump, "Esirlerin serbest kaldığını çok yakında göreceğiz, bu olsa iyi olur." şeklinde konuştu.

Netanyahu ile Görüşme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kısa süre önce görüştüğünü aktaran Trump, Netanyahu'ya şunları söylediğini belirtti: "Sadece yapman gerekeni yapmaya devam et. Bu işin (Gazze'deki savaşın) bitmesi gerekiyor. Biz bunun bitmesini istiyoruz ama yapılması gereken her neyse onu yapmaya da devam edin." Trump, Netanyahu ile yakında bir araya geleceğini de belirtti ancak görüşmenin detayları hakkında bilgi vermedi.

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