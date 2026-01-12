Trump'tan İran'a Uyarı: "Oldukça Güçlü Seçeneklerimiz Var"

Trump, İran'daki Gösteriler ve Olası Yanıt İçin Uyarıda Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran'daki gösterilere ilişkin emareler bulunduğunu belirtti. "Konuyu son derece ciddiyetle ele alıyoruz. Ordu da durumu inceliyor ve oldukça güçlü bazı seçenekleri değerlendiriyoruz. Nihai bir karar vereceğiz" dedi.

Trump, gelişmeleri yakından takip ettiğini ve İran konusunda saatlik olarak bilgilendirildiğini vurguladı.

İran'a Misilleme Uyarısı

İran'ın olası karşılık uyarılarını değerlendiren Trump, "Eğer bunu yaparlarsa, daha önce hiç görmedikleri düzeyde bir karşılık veririz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, elinde son derece güçlü seçenekler olduğunu belirterek, böyle bir adım atılması halinde çok güçlü bir karşılık verileceğini yineledi.

Venezuela'dan Petrol Açıklaması

Venezuela sürecinin iyi ilerlediğini söyleyen Trump, ülkenin yeni yönetimiyle uyumlu çalıştıklarını aktardı. Trump, söz konusu süreçte Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodrguez ile bir araya gelmeyi planladığını belirterek, "50 milyon varil petrol alabilir misiniz?" sorusuna olumlu yanıt verdiğini ve bunun yaklaşık 4 milyar-4,2 milyar dolar tutarında olduğunu, sevkiyatın şu anda ABD'ye doğru yolda olduğunu ifade etti.

ABD'li Şirketlere Güvence

Venezuela'ya dönecek petrol şirketlerinin güvenliğiyle ilgili soruya Trump, "Güvende olacaklarına dair güvenceler var; yani herhangi bir sorun yaşanmayacak" yanıtını verdi ve geçmişte yaşanan sorunların o dönem kendisinin başkan olmamasıyla ilişkilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Küba ve Göçmenler

Küba ile görüşmeler yürüttüklerini belirten Trump, "Bunu çok yakında öğreneceksiniz. Küba ile görüşmeler yürütüyoruz ve çok yakında göreceksiniz" dedi. Küba'dan zorla çıkarılan veya baskı altında ülkeyi terk eden kişilerin önemine dikkat çekti ve bu kişilerle ilgilenmenin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Starlink ve İnternet Sağlama İhtimali

İran'a internet erişimi sağlanması için Starlink uydularının gönderilip gönderilmeyeceği sorusuna Trump, "Bu konuyu da ele alacağız. Mümkün olursa internet erişimi sağlayabiliriz" yanıtını verdi. Konuyu Elon Musk ile görüşeceğini, Musk'ın bu konularda yetkin olduğunu ve görüşmeyi düşünmekte olduğunu belirtti.

Uluslararası Güvenlik ve Barış Çabaları

Gazze'deki barış sürecine dair çalışmalardan bahseden Trump, barış kurulunun dünyanın en önemli liderlerini içereceğini ve birçok ülkenin bu yapıda olmak istediğini söyledi.

Grönland Çıkışı ve NATO Vurgusu

Trump, daha önce tepki çeken Grönland açıklamalarını tekrarlayarak, "Eğer biz Grönland'ı almazsak, Rusya ya da Çin alır. Buna izin vermeyeceğim" dedi. Grönland'ı kalıcı olarak edinmek istediğini belirten Trump, bölgenin savunma kabiliyetini eleştirerek "Grönland'ın savunması fiilen iki köpekli kızaktan ibaret" ifadelerini kullandı.

NATO'ya ilişkin değerlendirmesinde ise, ittifakı kurtaran kişi olduğunu iddia eden Trump, üyelerin GSYH'lerinin yüzde 5 oranında ödeme yaptıklarını belirtti ve daha önce bunun yüzde 2 olduğunu söyledi. NATO'dan çıkma düşüncesine ilişkin soruya Trump, bunun NATO'yu rahatsız edebileceğini ancak sorumluluk ve mali yük konusunu sorguladığını ifade etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı ve Biden Eleştirisi

Ukrayna-Rusya çatışmasına dair konuşan Trump, Joe Biden yönetimini eleştirerek, "Bildiğiniz gibi uykucu Joe Biden Ukrayna'ya 350 milyar dolar verdi ve karşılığında hiçbir şey almadı" dedi. Bu savaşın kendi yönetiminin savaşı olmadığını, amacının hayatları kurtarmak olduğunu vurguladı.

Trump, açıklamalarında kendisinin Grönland için mülkiyet vurgusunu sürdürdü ve "Gayrimenkul dünyasında söylendiği gibi, asıl mesele mülkiyet; yani tapuya sahip olmanız gerekiyor" diye konuştu.

