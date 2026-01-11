AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı: Sıcaklık 2-3 dereceye düşecek

AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların 2-3 dereceye düşeceğini, yağışların pazartesi sabahına doğru karla karışık ve kar şeklinde görülebileceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:51
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:51
AKOM, İstanbul’da hafta sonu etkili olan fırtına ve sağanak yağışın yerini, sıcaklıkların 2-3 derece seviyelerine gerilemesiyle birlikte karla karışık yağmura ve pazartesi sabahına doğru kar yağışına bırakmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Saha çalışmaları ve koordinasyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, AKOM koordinasyonunda kent genelinde sahada görev yaptı. Toplam 4 bin 132 personel ve bin 651 araç ile müdahale ve takip çalışmaları yürütüldü. AKOM, 11 Ocak Pazar günü yağışların yer yer etkisini sürdürmesinin beklendiğini duyurdu.

Yağışın seyri ve ölçümler

Yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı; 20.00 itibarıyla başlayan sağanak yağmur, 21.00'de Avrupa Yakası'nda şiddetini artırdı. Hadımköy, Arnavutköy, Büyükçekmece, Florya ve Eyüpsultan’da bir saat içinde metrekareye 10 ila 15 kilogram yağış kaydedildi. İstanbul genelinde gün boyu toplam yağış miktarı 10 ila 25 kilogram aralığında ölçüldü.

Fırtına kaynaklı olaylar ve müdahaleler

Fırtına nedeniyle İBB komutalarına şimdiye kadar toplam 82 olay bildirildi. Olaylar arasında 26 ağaç devrilmesi ve dal kırılması, 2 çatı uçması, 51 tehlike arz eden parça ile 3 direk devrilmesi yer aldı; 2 araçta hasar oluştu. Sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde lokal su baskınları, yollarda göllenmeler ve rögar taşmaları görüldü. Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beykoz, Çatalca, Eyüpsultan, Fatih, Sarıyer ve Sultangazi’de ekipler hızlı müdahale gerçekleştirdi. Gün içinde bazı hatlarda sefer iptalleri yaşandı; akşam saat 19.00 itibarıyla seferler kademeli olarak iptal edildi.

Gelecek beklentisi

AKOM, il genelinde yağışların şiddetini kaybedeceğini ancak aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin Pazar günü devam edeceğini belirtti. Pazar akşamı Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte, yaklaşık 10 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 2-3 derece seviyelerine kadar düşeceği; yağışların karla karışık yağmur ve Pazartesi sabahı itibarıyla il genelinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

