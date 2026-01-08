Japonya'dan Giresun Belediyesi'ne tam donanımlı kurtarma aracı hibe

Tamura Masami'nin katıldığı törende Giresun Belediyesi'ne tam donanımlı bir kurtarma aracı hibe edildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:12
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:12
Tören ve teslim

Giresun Belediyesi'ne, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami'nin katıldığı törende tam donanımlı bir kurtarma aracı hibe edildi. Teslim töreni Giresun Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Törende, Giresun Belediyesi Konservatuvarı öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterisinin ardından Giresun Belediye Bandosu tarafından Japonya Milli Marşı icra edildi.

Başkan Fuat Köse'nin açıklamaları

Törende konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun'un coğrafi yapısı nedeniyle sel ve heyelan riskleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek hibe edilen aracın şehrin afet müdahale kapasitesini güçlendireceğini vurguladı.

Fuat Köse şöyle dedi: 'Bugün teslim aldığımız bu araç, sadece teknik bir ekipman değil, uluslararası dayanışmanın, dostluğun ve insan hayatına verilen değerin somut bir göstergesidir. Türkiye ile Japonya arasında uzun yıllara dayanan köklü bir dostluk bulunmaktadır. Bu dostluğun yerel yönetimler düzeyinde de somut iş birlikleriyle güçlenmesi, bizler için son derece kıymetlidir. Bugün burada atılan bu adımın, gelecekte yeni iş birliklerine vesile olacağına yürekten inanıyorum. Teslim aldığımız arama ve kurtarma aracının, Giresun’umuza hayırlı olmasını; afetlere karşı daha güçlü, daha hazırlıklı bir şehir olmamıza katkı sağlamasını temenni ediyorum'

Büyükelçi Tamura Masami'nin değerlendirmesi

Tamura Masami, iki ülkenin coğrafi uzaklığına rağmen benzer doğal afet riskleri taşıdığına dikkat çekti ve bu ortak deneyimin halklar arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu belirtti.

Tamura Masami şöyle konuştu: 'Afetlere hazırlık, hızlı müdahale ve insan hayatının korunması konularında bilgi ve tecrübe paylaşımı, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bugün teslim edilen bu arama ve kurtarma aracı, yalnızca bir teknik ekipman değil; aynı zamanda Japon halkının, Türk halkına duyduğu dostluğun ve dayanışmanın somut bir göstergesidir. Giresun’un doğal güzellikleri kadar, zaman zaman karşı karşıya kaldığı zorlu coğrafi ve iklim koşulları da hepimizin malumudur. Bu nedenle, yerel yönetimlerin afetlere karşı hazırlıklı olması büyük önem taşımaktadır. Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun, karşılıklı saygı ve iş birliği temelinde, yerel düzeyde de güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum'

Araç teslimi tamamlandı

Konuşmaların ardından aracın teslimi gerçekleştirildi.

