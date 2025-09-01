DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,21 -0,14%
ALTIN
4.588,4 -0,56%
BITCOIN
4.464.069,33 0,47%

Trump'tan Netanyahu'ya: Kısmi Anlaşmayı Reddet, Gazze'ye Saldırıları Artır

İsrail basını: Trump, Netanyahu'ya kısmi esir takasını reddetmesini söyleyerek Gazze'ye saldırıları artırma talimatı verdi; Hamas 18 Ağustos teklifini kabul etmişti.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:25
Trump'tan Netanyahu'ya: Kısmi Anlaşmayı Reddet, Gazze'ye Saldırıları Artır

Trump'tan Netanyahu'ya: Kısmi Anlaşmayı Reddet, Gazze'ye Saldırıları Artır

İ24'ün iddiası: Trump, güvenlik kabinesi toplantısında Netanyahu'yu kısmi takastan vazgeçirmeye çalıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Hamas'ın kabul ettiği belirtilen kısmi esir takası anlaşmasını reddederek Gazze Şeridi'nde saldırıları yoğunlaştırmasını söylediği iddia edildi.

İ24 televizyonunun aktardığına göre, dün akşam yapılan güvenlik kabinesi toplantısında İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi içeren anlaşma önerisi gündeme geldi.

Toplantıda, kabine üyeleri ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında zaman zaman gerilim yaşandı. Netanyahu, kısmi esir takası anlaşmasının gündemlerinde olmadığını belirtirken; Eyal Zamir ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar gibi az sayıda yetkili anlaşmaya destek verdi.

"Başkan Trump bana kısmi (esir takası) anlaşmasından çekilmemi söyledi. Tüm gücünle (Gazze'ye) gir ve bitir dedi."

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Trump'ın Tel Aviv yönetimine Hamas'ı yenilgiye uğratması yönünde baskı yaptığı ve bunun Netanyahu'nun Gazze kentinin işgali konusundaki ısrarını güçlendirdiği öne sürüldü.

Arabulucular Mısır ve Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili 18 Ağustos'ta sundukları teklifi Hamas'ın kabul ettiğini duyurmuştu. Ancak Netanyahu yönetimi, aradan yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen teklife ilişkin henüz resmi bir yanıtı arabuluculara iletmedi.

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Triatlet Berkan Kobal bisiklet kazasında hayatını kaybetti
2
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
3
TCG İçel (F-518) Sefine Tersanesi'nde Denize İndirildi — MİLGEM İstif Sınıfı 8. Gemi
4
Beşiktaş'ta Çöpte Bulunan Bebek: Anne Elif A. Adliyeye Sevk Edildi
5
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
6
İzmir Çiğli'de silahlı saldırı: 6 şüpheli gözaltında
7
Binali Yıldırım: Adaletin Yükselmesi Türkiye'yi Daha Güvenilir Kılar — Erzincan Adli Yıl Açılışı

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu