Trump'tan Netanyahu'ya: Kısmi Anlaşmayı Reddet, Gazze'ye Saldırıları Artır

İ24'ün iddiası: Trump, güvenlik kabinesi toplantısında Netanyahu'yu kısmi takastan vazgeçirmeye çalıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Hamas'ın kabul ettiği belirtilen kısmi esir takası anlaşmasını reddederek Gazze Şeridi'nde saldırıları yoğunlaştırmasını söylediği iddia edildi.

İ24 televizyonunun aktardığına göre, dün akşam yapılan güvenlik kabinesi toplantısında İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi içeren anlaşma önerisi gündeme geldi.

Toplantıda, kabine üyeleri ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında zaman zaman gerilim yaşandı. Netanyahu, kısmi esir takası anlaşmasının gündemlerinde olmadığını belirtirken; Eyal Zamir ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar gibi az sayıda yetkili anlaşmaya destek verdi.

"Başkan Trump bana kısmi (esir takası) anlaşmasından çekilmemi söyledi. Tüm gücünle (Gazze'ye) gir ve bitir dedi."

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Trump'ın Tel Aviv yönetimine Hamas'ı yenilgiye uğratması yönünde baskı yaptığı ve bunun Netanyahu'nun Gazze kentinin işgali konusundaki ısrarını güçlendirdiği öne sürüldü.

Arabulucular Mısır ve Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili 18 Ağustos'ta sundukları teklifi Hamas'ın kabul ettiğini duyurmuştu. Ancak Netanyahu yönetimi, aradan yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen teklife ilişkin henüz resmi bir yanıtı arabuluculara iletmedi.