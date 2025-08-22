DOLAR
Trump'tan Putin'e 'Birkaç Hafta' Uyarısı: Rusya-Ukrayna Barış Sürecinde Son Karar Yakında

ABD Başkanı Trump, Putin'e Rusya-Ukrayna barış sürecinde somut adım atması için birkaç hafta verdiğini ve aksi halde yaptırımları değerlendireceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:33
Oval Ofis'te yapılan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecinde somut adım atması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'birkaç hafta' süre verdiğini açıkladı. Trump, 'Sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak.' dedi.

Trump açıklamayı, Oval Ofis'te düzenlenen 2026 Dünya Kupası ile ilgili bir etkinlik sırasında yaptı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatından memnun olmadığını vurgulayan Trump, Putin'e 'daha hızlı ve somut adımlar atması' çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da bulunan bir ABD fabrikasına hava saldırısı düzenlemesiyle ilgili soruya Trump, 'Bu konuda mutlu olmadığımı Putin'e söyledim. Bundan memnun değilim, bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim. Neler olacağını göreceğiz. Sanırım önümüzdeki iki hafta içinde, işlerin nereye gideceğini göreceğiz.' yanıtını verdi.

Trump, Putin'e barış süreciyle ilgili olarak 'birkaç hafta' süre verdiğini ve Rusya ile Ukrayna'nın iki hafta içinde bir araya gelip gelmeyeceğini yakından takip edeceğini söyledi. Buna göre kararını vereceğini belirten Trump, '2 hafta içinde Rusya'nın ve açıkçası Ukrayna'nın tutumunu göreceğimizi düşünüyorum. Eğer anlaşma yapmazlarsa bunun kimin suçu olduğunu göreceğiz. Sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak.' ifadelerini kullandı.

Trump, alınabilecek önlemleri de sıraladı: 'Bu karar, ya (Rusya'ya) büyük çaplı yaptırımlar veya gümrük vergileri uygulayabileceğimiz ya da hiçbir şey yapmayıp 'Bu sizin savaşınız' diyeceğimiz bir karar olacak.'

ABD Başkanı, Rusya ile Ukrayna'nın bir araya gelmesi gerektiğini yineleyerek, gerekirse kendisinin de bu toplantıya katılmaya hazır olduğunu kaydetti.

