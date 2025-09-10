Trump'tan Rus İHA'larının Polonya Hava Sahası İhlaline: 'İşte Başlıyoruz'

Trump, Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlal etmesine Truth Social'da tepki gösterdi: 'İşte başlıyoruz.' Polonya bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 19:01
ABD Başkanı Donald Trump, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesine ilişkin değerlendirmesini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, 'Rusya neden Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal ediyor? İşte başlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Polonya'nın açıklaması ve Tusk'un değerlendirmesi

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da olağanüstü kabine toplantısında, bazı İHA'ların Polonya hava sahasını defalarca ihlal ettiğini söyledi.

