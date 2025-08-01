Trump'tan Türkiye'ye darbe! Yeni tarifeler onaylandı

Washington'dan gelen son dakika haberi, küresel ticaret piyasalarında tansiyonu yeniden yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeye yönelik ek gümrük vergisi getiren ve "karşılıklılık" ilkesine dayandırılan kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray tarafından duyurulan bu kararla, Türkiye'den ithal edilen ürünlere yüzde 15 oranında ek vergi uygulanacak.

Beyaz Saray'ın Gerekçesi Ortaya Çıktı

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada, kararın temel amacının ABD'nin artan mal ticareti açıklarını azaltmak olduğu belirtildi. Açıklamada, Trump'ın 2 Nisan'da yaptığı ilk çağrıdan bu yana bazı ülkelerin ABD ile anlamlı ticaret ve güvenlik anlaşmaları yapma yolunda ilerlediği, ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerle müzakerelerde istenen seviyeye gelinemediği iması yapıldı.

Açıklamada, "Başkan, bazı ülkeler için karşılıklılık esasına dayalı tarife oranlarının değiştirilmesinin gerekli ve uygun olduğuna karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Liste Açıklandı: Türkiye'ye Yüzde 15, Diğer Ülkelere Farklı Oranlar

Trump tarafından imzalanan kararname, ülkelere göre değişkenlik gösteren bir tarife listesi içeriyor. Bu kapsamda Türkiye için belirlenen oran yüzde 15 oldu. Listede dikkat çeken diğer ülkeler ve oranları ise şu şekilde sıralanıyor:

Hindistan: %25

Endonezya: %19

Irak: %35

İsrail: %15

Malezya: %19

Norveç: %15

İsviçre: %39

Suriye: %41

Tayvan: %20

Vietnam: %20

Listenin en dikkat çekici yanı ise yüzde 41 ile Suriye'ye ve yüzde 39 ile İsviçre'ye getirilen yüksek oranlar oldu. Kararnamede adı geçmeyen ülkelere ise standart olarak yüzde 10'luk bir tarife uygulanacağı belirtildi.

Yeni Tarifeler Ne Zaman Başlayacak?

Trump yönetimi, genel tarife listesinin yanı sıra komşu ülke Kanada'ya yönelik de özel bir adım attı. Daha önce yüzde 25 olan gümrük vergisi oranının yüzde 35'e çıkarıldığı ayrı bir kararname ile duyuruldu. Beyaz Saray, bu artışın gerekçesini "Kanada'nın, fentanil ve diğer yasa dışı uyuşturucuların ABD'ye akışını durdurma konusunda yeterli işbirliği yapmaması ve ABD'nin ticari adımlarına karşı misillemede bulunması" olarak açıkladı. Bu kararın 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.