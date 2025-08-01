DOLAR
40,65 0,09%
EURO
46,94 -0,76%
ALTIN
4.367,96 -1,66%
BITCOIN
4.672.933,05 1,39%

Trump'tan Türkiye'ye darbe! Yeni tarifeler onaylandı

Washington'dan gelen son dakika haberi, küresel ticaret piyasalarında tansiyonu yeniden yükseltti.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 16:53
Trump'tan Türkiye'ye darbe! Yeni tarifeler onaylandı

Washington'dan gelen son dakika haberi, küresel ticaret piyasalarında tansiyonu yeniden yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeye yönelik ek gümrük vergisi getiren ve "karşılıklılık" ilkesine dayandırılan kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray tarafından duyurulan bu kararla, Türkiye'den ithal edilen ürünlere yüzde 15 oranında ek vergi uygulanacak.

Beyaz Saray'ın Gerekçesi Ortaya Çıktı

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada, kararın temel amacının ABD'nin artan mal ticareti açıklarını azaltmak olduğu belirtildi. Açıklamada, Trump'ın 2 Nisan'da yaptığı ilk çağrıdan bu yana bazı ülkelerin ABD ile anlamlı ticaret ve güvenlik anlaşmaları yapma yolunda ilerlediği, ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerle müzakerelerde istenen seviyeye gelinemediği iması yapıldı.

Trump'tan Türkiye'ye darbe! Yeni tarifeler onaylandı

Açıklamada, "Başkan, bazı ülkeler için karşılıklılık esasına dayalı tarife oranlarının değiştirilmesinin gerekli ve uygun olduğuna karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı. 

Liste Açıklandı: Türkiye'ye Yüzde 15, Diğer Ülkelere Farklı Oranlar

Trump tarafından imzalanan kararname, ülkelere göre değişkenlik gösteren bir tarife listesi içeriyor. Bu kapsamda Türkiye için belirlenen oran yüzde 15 oldu. Listede dikkat çeken diğer ülkeler ve oranları ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Hindistan: %25

  • Endonezya: %19

  • Irak: %35

  • İsrail: %15

  • Malezya: %19

  • Norveç: %15

  • İsviçre: %39

  • Suriye: %41

  • Tayvan: %20

  • Vietnam: %20

Listenin en dikkat çekici yanı ise yüzde 41 ile Suriye'ye ve yüzde 39 ile İsviçre'ye getirilen yüksek oranlar oldu. Kararnamede adı geçmeyen ülkelere ise standart olarak yüzde 10'luk bir tarife uygulanacağı belirtildi.

Yeni Tarifeler Ne Zaman Başlayacak?

Trump yönetimi, genel tarife listesinin yanı sıra komşu ülke Kanada'ya yönelik de özel bir adım attı. Daha önce yüzde 25 olan gümrük vergisi oranının yüzde 35'e çıkarıldığı ayrı bir kararname ile duyuruldu. Beyaz Saray, bu artışın gerekçesini "Kanada'nın, fentanil ve diğer yasa dışı uyuşturucuların ABD'ye akışını durdurma konusunda yeterli işbirliği yapmaması ve ABD'nin ticari adımlarına karşı misillemede bulunması" olarak açıkladı. Bu kararın 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi. 

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan Türkiye'ye darbe! Yeni tarifeler onaylandı
2
Çankırı'da Kağıt Fabrikasında Yangın: Hasar Tespit Edildi
3
Barbare Studio'dan 'Kayda Değer' Programı: 11-21 Eylül'de Barın Han'da
4
O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!
5
Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor
6
Tekirdağ'da İşçi Servisi Tak'a Çarptı: 19 Yaralı
7
Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!

Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!