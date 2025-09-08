Trump'tan yabancı şirketlere çağrı: Göçmenlik yasalarına uyun, Amerikalı işçi alın

Trump, Georgia'daki Hyundai-LG fabrikasına düzenlenen ICE baskını sonrası yabancı şirketleri göçmenlik yasalarına uymaya ve Amerikalı işçi istihdam etmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 07:22
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 07:22
Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'daki Hyundai-LG fabrikasına düzenlenen ICE baskınının ardından yabancı şirketleri ülkenin göçmenlik yasalarına saygı göstermeye ve Amerikalı işçi çalıştırmaya çağırdı.

Trump, konuya ilişkin açıklamayı ABD merkezli Truth Social hesabından paylaştı. Açıklamasında ABD'ye yapılan yatırımların memnuniyetle karşılandığını, ancak işçilerin ülkeye "yasal yollardan" getirilmesinin teşvik edildiğini belirtti.

Trump, tüm yabancı şirketlere göçmenlik yasalarına saygı gösterme çağrısı yaparak, "Karşılığında sizden istediğimiz Amerikalı işçileri işe almanız ve eğitmenizdir." ifadelerini kullandı.

ICE baskını ve gözaltılar

Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına 5 Eylül tarihinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli olmak üzere 450'ye yakın kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore'nin tepkisi ve süreç

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskınına karşı "endişe ve üzüntü" duyduğunu bildirdi ve "ABD'ye yatırım uygulayan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." ifadelerini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi ise gözaltına alınanların serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin tamamlandığını, idari işlemlerin tamamlanmasının ardından özel bir uçağın vatandaşları getirmek üzere ABD'ye gönderileceğini açıkladı.

