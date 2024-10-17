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Trump'tan Yaşlı Görevlere Tepki

Donald Trump, yaşlıların üst düzey görevlere atanmasını eleştirdi; sosyal medya tepkilere sahne oldu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:17
Trump'tan Yaşlı Görevlere Tepki

Trump'tan Tartışmalı Açıklamalar

78 yaşındaki eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Bloomberg News'e verdiği röportajda yaşlıların üst düzey federal görevlere atanmasını eleştirdi.

Aptalların Tercihi mi?

Trump, Yüksek Mahkeme'deki pozisyonlar hakkında "Sadece aptal insanlar, yaşlıları (yüksek pozisyonlara) koyar" şeklinde ifadeler kullanarak dikkatleri üzerine çekti.

Kendi Yaşına Dönük Eleştirileri Gözardı Etti

Röportaj sırasında, 78 yaşında başkanlık yarışı verdiği hatırlatıldığında bu konuya yanıt vermekten kaçındı. Trump, Beyaz Saray için bir dönem daha yarışıyor ve bu süreçte en yaşlı başkan adayı unvanını taşıyor. 5 Kasım'daki seçimlerde kazanması durumunda 2029'da 82 yaşında görevini tamamlama ihtimali olacak.

Demokratların Hedefi Olmaya Devam Ediyor

Trump, yaşına ve zihinsel yeterliliğine dair eleştirilerin hedefi haline gelirken, sosyal medya üzerinde de çok sayıda tepkiyle karşılaştı.

Uzman Görüşleri

Öne çıkan eleştiriler arasında, daha önce New York Yüksek Mahkemesi için bilişsel değerlendirme yapan klinik psikolog Dr. Ben Michaelis de bulunmaktadır. Michaelis, Trump'ı şahsen muayene etmediğini belirtse de, eski başkanın bilişsel gücü konusunda kaygılarını dile getirdi.

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