Trump: Tarifeler, Ticaret Açıklarını Gidermenin Tek Yolu

Trump, Ticaret Açıklarına Çözüm Olarak Tarifeleri İşaret Ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Avrupa Birliği (AB), Çin ve diğer birçok ülke ile olan ticaretinde ciddi finansal açıklar bulunduğunu ve bu sorunu çözmenin tek yolunun tarifelerin uygulanması olduğunu öne sürdü.

Tarifelerle İlgili Açıklama

Trump, Truth Social sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde bu ülkelerle oluşan ticaret fazlalığının ABD'nin yükünü artırdığını savundu ve dikkat çekici bir şekilde, "Bir gün insanlar tarifelerin ABD için çok güzel bir şey olduğunu anlayacaklar." ifadesini kullandı.

Tarife Oranları ve Ticaret Partnerleri

Trump, "Çin, Avrupa Birliği ve diğer birçok ülkeyle büyük finansal açığımız var. Bu sorunu çözmenin tek yolu, şu anda ABD'ye on milyarlarca dolar getiren tarifeler." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, 50'yi aşkın ülkenin, Trump'ın uygulayacağı tarifeleri müzakere etmek üzere Beyaz Saray ile temasa geçtiğini belirtti.

Uygulanan Tarife Oranları

Trump, 2 Nisan tarihinde ABD'ye ithal edilen tüm ürünler için eşi benzeri görülmemiş gümrük vergileri getiren bir kararname imzaladı. Bu kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine uygulanan tarife oranları yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Örnek vermek gerekirse, Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife uygulanması planlanıyor.

Diğer taraftan, Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Tepkiler ve Müzakere Süreci

Pek çok ülke ve AB, Trump'ın tarifelerine tepkilerini belirtmiş ve bu oranların ABD ile müzakere edileceğini bildirmiştir. Bu durum, ticaret ilişkilerini önemli ölçüde etkilemektedir.