Trump: Texas'taki ICE Saldırısından Demokratları Sorumlu Tuttu

Trump, Texas'taki ICE tesisine düzenlenen saldırıyı Demokratların söylemlerine bağladı; olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:34
Başkan Trump, saldırıyı Demokratların söylemlerine bağladı

ABD Başkanı Donald Trump, Texas eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesisine yönelik silahlı saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, saldırganın mermi kovanlarının üzerine "Anti-ICE" yazdığını ve bunun "alçak bir davranış" olduğunu belirtti.

Başkan Trump, söz konusu şiddeti açıkça Demokratların söylemlerine bağlayarak, "Bu şiddet, radikal sol Demokratların kolluk kuvvetlerini sürekli şeytanlaştırması, ICE'nin feshedilmesini talep etmesi ve ICE görevlilerini 'Naziler' ile kıyaslamasının bir sonucudur." dedi.

Trump, ICE personelinin yalnızca ülkenin en tehlikeli suçlularını sınır dışı etme görevini yerine getirdiğini; ancak son dönemde bu görevlilerin radikal solcuların tehditleri, saldırıları ve şiddetiyle karşı karşıya kaldığını savundu.

Yönetiminin "ülkeyi terörize eden sol görüşlü terörizmi" tamamen ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu vurgulayan Trump, Demokratları ICE ve kolluk kuvvetlerini hedef gösteren söylemlerini derhal durdurmaya çağırdı.

Dün Texas'taki ICE tesisine açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı bildirilmişti.

