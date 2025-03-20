Trump: 'Ukrayna ile Nadir Toprak Elementleri Anlaşmasını Kısa Sürede İmzalayacağız'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna sürecini değerlendirerek, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir imza töreninde konuşan Trump, Rusya ve Ukrayna konusundaki durumlarının iyi olduğunu vurguladı. Trump, Vladimir Putin ve Volodimir Zelenskiy ile görüştüklerini belirterek, "Bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyoruz ve bu konuda oldukça iyi gidiyoruz," dedi.

Ukrayna ile yapılacak nadir toprak elementleri anlaşması hakkında bilgi veren Trump, "Ukrayna ile olan müzakerelerimiz başarılı bir şekilde ilerliyor. Kısa süre içinde bu anlaşmayı imzalayacağız," şeklinde konuştu.