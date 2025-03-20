Trump: 'Ukrayna ile Nadir Toprak Elementleri Anlaşmasını Kısa Sürede İmzalayacağız'

Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 23:44
Trump: 'Ukrayna ile Nadir Toprak Elementleri Anlaşmasını Kısa Sürede İmzalayacağız'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna sürecini değerlendirerek, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir imza töreninde konuşan Trump, Rusya ve Ukrayna konusundaki durumlarının iyi olduğunu vurguladı. Trump, Vladimir Putin ve Volodimir Zelenskiy ile görüştüklerini belirterek, "Bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyoruz ve bu konuda oldukça iyi gidiyoruz," dedi.

Ukrayna ile yapılacak nadir toprak elementleri anlaşması hakkında bilgi veren Trump, "Ukrayna ile olan müzakerelerimiz başarılı bir şekilde ilerliyor. Kısa süre içinde bu anlaşmayı imzalayacağız," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vakıf Temsilcileri İftarda Buluştu: İyilik ve Dayanışma Vurgusu
2
Bursa İnegöl'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
3
Bakan Göktaş, Merkez Teşkilat Çalışanlarıyla İftar Yaptı
4
Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor
5
Kocaeli Kartepe'de Kumar Oynayan 7 Kişiye 64.729 TL Ceza
6
Türkiye, Pakistan ve Arakan'a Ramazan Yardımı Gönderdi
7
Şırnak Valisi Birol Ekici, TPAO Çalışanlarıyla İftarda Buluştu

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!