DOLAR
40,92 0%
EURO
47,65 0,17%
ALTIN
4.397,81 0,17%
BITCOIN
4.596.942,37 1,79%

Trump: 'Ukrayna'nın Rusya Karşısında Kazanma Şansı Yoktu' — Biden'e Sert Eleştiri

Trump, Truth Social'da Biden'i eleştirerek Ukrayna'nın Rusya karşısında kazanma şansının olmadığını ve Biden'ın karşı saldırıya izin vermediğini savundu.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 19:51
Trump: 'Ukrayna'nın Rusya Karşısında Kazanma Şansı Yoktu' — Biden'e Sert Eleştiri

Trump: 'Ukrayna'nın Rusya Karşısında Kazanma Şansı Yoktu' — Biden'e Sert Eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social paylaşımlarında, Ukrayna'nın Rusya karşısında zafer elde etme şansının bulunmadığını iddia ederek eski Başkan Joe Biden'ı hedef aldı.

Trump'ın Biden değerlendirmesi

Trump, paylaşımında Biden'ın Ukrayna'ya "sadece kendini savunmak üzere silah verdiğini" öne sürerek, "İşgalci bir ülkeye saldırmadan savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur. Bu, spor dünyasında harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen bir takım gibidir. Kazanma şansı yoktur. Ukrayna ve Rusya arasında da durum böyledir." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda kendi başkanlığı döneminde bu savaşın hiç başlamayacağını yineledi ve paylaşımında "Sahtekar ve beceriksiz Joe Biden, Ukrayna'nın karşı saldırılarına izin vermedi, sadece savunmasına izin verdi. Sonuç ne oldu?" yorumunu yaptı.

Fotoğraf paylaşımı ve Nixon göndermesi

Trump, bir diğer paylaşımında üstte kendisi ile Vladimir Putin'in Alaska Zirvesinde çekilmiş bir fotoğrafını, altta ise 1959 tarihli ve dönemin ABD Başkanı Richard Nixon ile Sovyetler Birliği Başbakanı Nikita Kruşçev'in yer aldığı bir karesi paylaştı.

Bu paylaşımla her iki karede de ABD başkanlarının parmaklarını Rus muhataplarının göğsüne koyduklarına dikkat çeken Trump'ın gönderisi sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ayrıca, 1959 tarihli Elliott Erwitt fotoğrafı "Mutfak Tartışması"ın Soğuk Savaş döneminde Washington'un Moskova'ya karşı duruşunun sembollerinden biri haline geldiği not edildi.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBB'den Belediyelere Afet Birimi Yönetmelik Taslağı
2
Gideon'un Savaş Arabaları: Gazze'de 9 bin 73 Ölü, 36 bin 900 Yaralı
3
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Marmara Cezaevi Ziyareti
4
İsrail'in Gazze Saldırılarında 41 Sivil Hayatını Kaybetti
5
Trump: 'Ukrayna'nın Rusya Karşısında Kazanma Şansı Yoktu' — Biden'e Sert Eleştiri
6
MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Uygun Fiyatlı Tarifeler

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım