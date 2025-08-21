Trump: 'Ukrayna'nın Rusya Karşısında Kazanma Şansı Yoktu' — Biden'e Sert Eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social paylaşımlarında, Ukrayna'nın Rusya karşısında zafer elde etme şansının bulunmadığını iddia ederek eski Başkan Joe Biden'ı hedef aldı.

Trump'ın Biden değerlendirmesi

Trump, paylaşımında Biden'ın Ukrayna'ya "sadece kendini savunmak üzere silah verdiğini" öne sürerek, "İşgalci bir ülkeye saldırmadan savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur. Bu, spor dünyasında harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen bir takım gibidir. Kazanma şansı yoktur. Ukrayna ve Rusya arasında da durum böyledir." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda kendi başkanlığı döneminde bu savaşın hiç başlamayacağını yineledi ve paylaşımında "Sahtekar ve beceriksiz Joe Biden, Ukrayna'nın karşı saldırılarına izin vermedi, sadece savunmasına izin verdi. Sonuç ne oldu?" yorumunu yaptı.

Fotoğraf paylaşımı ve Nixon göndermesi

Trump, bir diğer paylaşımında üstte kendisi ile Vladimir Putin'in Alaska Zirvesinde çekilmiş bir fotoğrafını, altta ise 1959 tarihli ve dönemin ABD Başkanı Richard Nixon ile Sovyetler Birliği Başbakanı Nikita Kruşçev'in yer aldığı bir karesi paylaştı.

Bu paylaşımla her iki karede de ABD başkanlarının parmaklarını Rus muhataplarının göğsüne koyduklarına dikkat çeken Trump'ın gönderisi sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ayrıca, 1959 tarihli Elliott Erwitt fotoğrafı "Mutfak Tartışması"ın Soğuk Savaş döneminde Washington'un Moskova'ya karşı duruşunun sembollerinden biri haline geldiği not edildi.