Trump ve Modi Arasında Stratejik İşbirliği Görüşmesi

Trump ve Modi: Stratejik İşbirliği Üzerine Görüşme

ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularını ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin detayları, Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada yer aldı.

Bölgesel İlişkiler ve Güvenlik Konuları

Görüşme sırasında, ABD ile Hindistan arasındaki işbirliklerinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi üzerine önemli başlıklar değerlendirildi. Özellikle Hint-Pasifik bölgesi ile ilgili güncel gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa da masaya yatırıldı.

Ticaret İlişkileri Üzerine Değerlendirmeler

Açıklamada, Trump'ın iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde daha adil bir seviyenin sağlanması amacıyla Hindistan'ın daha fazla ABD yapımı ürün satın alması gerektiği ifadesi dikkat çekti.

Beyaz Saray Ziyareti Üzerine Planlamalar

İki lider, stratejik ortaklıklarını güçlendirme yolunda çeşitli yaklaşımları değerlendirirken, Modi'nin olası Beyaz Saray ziyaretine dair planlamalar üzerine de bilgi alışverişinde bulundu.