Trump ve Netanyahu 20 Maddelik Gazze Planını Açıkladı: "Savaş Hemen Sona Erecek"

Trump ve Netanyahu 20 Maddelik Gazze Planını Açıkladı: "Bu plan, savaşın hemen sona ermesi anlamına geliyor"

Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 20 maddelik Gazze planını tüm ayrıntılarıyla açıkladı.

Planın özü ve taahhütler

Trump, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "barışı getireceğini" savunarak, "Bu plan, savaşın hemen sona ermesi anlamına geliyor, sadece Gazze değil, savaşın kendisi sona erecek" dedi.

Trump, geçen hafta BM Genel Kurulu marjında görüştüğü liderlerin ardından bugün de Netanyahu ile planı ele aldığını, görüşülen liderlere teşekkür ettiğini belirtti. Arap ve Müslüman ülkelerin plana yazılı taahhütte bulunduğunu vurgulayan Trump, "Arap ve Müslüman ülkeler bu plana yazılı olarak taahhütte bulundular ancak ben aslında onların sözüne güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Önerinin Hamas tarafından kabul edilmesi halinde tüm esirlerin en fazla 72 saat içinde serbest bırakılacağını söyledi.

Geri çekilme, geçiş yönetimi ve güvenlik

Trump, Gazze'de bir geçiş otoritesi kurulacağını ve burada eski İngiltere Başbakanı Tony Blair gibi isimlerin de görev alabileceğini belirtti. Gazze'deki yeni geçiş yönetimiyle çalışan tarafların, İsrail güçlerinin kademeli olarak çekilmesi için bir zaman çizelgesinde anlaşacaklarını söyledi: "İsrail aşamalı olarak çekilecek, artık ateş açmayacaklar."

Yerel güvenlik güçlerinin eğitilmesine bölge ülkelerinin destek vereceğini belirten Trump, planın Hamas ve diğer tüm terör örgütlerinin askeri kapasitelerini derhal devre dışı bırakmayı hedeflediğini vurguladı. Trump, "Hamas'ın da buna sıcak baktığını duyuyorum, bu iyi bir şey" dedi.

Hamas'ın rolü ve Netanyahu'ya destek

Plan kapsamında Hamas'ın herhangi bir rolü olmayacağı açıklandı. Trump, "Eğer Hamas anlaşmayı reddederse, Bibi, yapman gerekeni yapman için tam desteğimizi alacaksın." şeklinde konuştu.

Trump, Gazze halkının Hamas'sız bir geçişe onay vermesi ve Filistin yönetiminin taahhüt ettiği reformları yapması gerektiğini ifade ederek, bunların gerçekleşmemesi halinde Filistinlilerin yalnızca kendilerini suçlaması gerektiğini öne sürdü.

Bölgesel vizyon ve son değerlendirme

Netanyahu'nun iki devletli çözüme karşı olduğunun altını çizen Trump, bazı Batılı ülkelerin Filistin'i tanımasının yanlış olduğunu savundu. İbrahim Anlaşmaları'na atıf yaparak bölgeye gerçek bir barış getirme hedefini dile getirdi.

Konuşmanın sonunda Trump, "Suriye'den Lübnan'a, Suudi Arabistan'a kadar bölgedeki ülkelerdeki diğer insanlarla bir arada yaşayacaklar. Yeni bir Orta Doğu vaadi, ulaşabileceğimiz bir mesafede. Sahte bir barışa değil, gerçek barışa hiç bu kadar yaklaşmamıştık." ifadelerini kullandı.