Trump ve Putin Alaska'da Havalimanında Selamlaştı — 'Alaska 2025' Pozu

Trump ve Putin Alaska havalimanında karşılaştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska eyaletindeki görüşme öncesinde Anchorage havalimanında birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda yürüdü.

Havalimanı karşılama ve fotoğraf pozu

İki lider uçaktan indikten sonra yan yana yürüyerek, üzerinde 'Alaska 2025' yazan platformun üzerinde fotoğraf çektirdi. Karşılama ve birlikte yürüyüş, görüşmenin sembolik başlangıcı olarak kayda geçti.

Heyetler ve görüşme gündemi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Putin ile görüşmede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un eşlik edeceği bildirildi. Tass haber ajansı ise Putin'e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un eşlik ettiğini duyurdu.

Görüşmenin ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna Savaşı ve iki ülke ilişkileri oldu. Trump daha önce yaptığı açıklamada, 'Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim. Ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım.' demişti.

Trump ayrıca, Alaska'daki görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını belirtmişti.