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Trump ve Starmer'dan Orta Doğu Güvenliği İçin Önemli Görüşme

Trump ve Starmer, Orta Doğu güvenliğini ve ikili ticareti ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 00:10
Trump ve Starmer'dan Orta Doğu Güvenliği İçin Önemli Görüşme

Trump ve Starmer'dan Telefondan Önemli Mesajlar

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yapılan bir telefon görüşmesinde Orta Doğu'nun güvenliği için işbirliğinin önemine dikkat çektiler.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan elde edilen bilgilere göre, iki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesi sırasında Trump, 26 Aralık'ta kardeşini kaybeden Starmer'a başsağlığı diledi. Starmer ise Trump'a başkanlık görevine başlamasından dolayı tebriklerini iletti.

Starmer, Trump'a Gazze'de ateşkes sağlama ve esirlerin serbest bırakılması yönündeki çabaları için teşekkür etti. İkili, bu konulardaki gelişmeleri değerlendirirken, Orta Doğu'nun güvenliğine dair ortak çalışmaların gerekliliğini vurguladılar.

Ekonomik İşbirliği ve Gelecek Planları

Ayrıca, görüşmede ikili ticaret ve ekonomi konuları da masaya yatırıldı. Starmer, büyümeyi desteklemek amacıyla alınan ve azaltılan düzenlemeler hakkında Trump'ı bilgilendirdi.

Trump, İngiltere Kraliyet Ailesine olan sevgisini dile getirirken, ABD-İngiltere ilişkilerine verdiği önemin altını çizdi. İki lider ayrıca yakın bir zamanda yüz yüze görüşme konusunda mutabakata vardı.

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