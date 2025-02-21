Trump ve Vali Mills Arasında Cinsiyet Değiştiren Sporcular Tartışması

Trump ve Mills Arasında Gerilim Dolup Taştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Maine Valisi Janet Mills arasında cinsiyet değiştiren sporcuların kadın sporlarından men edilmesi konusunda tartışmalar alevlendi. Beyaz Saray'da bir araya gelen eyalet valilerine konuşan Trump, cinsiyet değiştiren sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmalarını engelleyici bir başkanlık kararnamesine imza attığını ifade etti.

Trump, bazı Demokrat eyaletlerin bu karara uymamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Umarım bu tavrınız devam eder çünkü bir daha seçim kazanamayacaksınız," şeklinde bir çıkışta bulundu.

Maine Valisi'nden Sert Yanıt

Salonda bulunan Mills, Trump'a hitaben "Biz eyalet ve federal yasalara uyuyoruz," dedi. Bu yanıt üzerine Trump, federal yasaların kendileri olduğunu vurgulayarak, "Buna uysanız iyi olur. Uysanız iyi edersiniz çünkü uymazsanız federal fon alamazsınız," şeklinde tehditkar bir tavır sergiledi.

Mills ise, Trump'ın federal fonları kesme tehdidine, "O zaman mahkemede görüşürüz," diyerek yanıt verdi. Trump buna, "Valilikten sonraki hayatınızın tadını çıkarın çünkü bir daha seçilebileceğinizi sanmıyorum," şeklinde karşılık verdi.

Trump, 20 Ocak'tan itibaren imzaladığı kararnamenin tüm eyaletlerce uygulanması gerektiğinin altını çizerken, Mills bu kararı yasalara aykırı bulduğunu ve buna uymayacaklarını açıkladı.