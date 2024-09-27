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Trump ve Zelenskiy: Barış İçin Hızla Çözüm Arayışı

Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşmede sorunun hızlı bir şekilde çözülebileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 20:20
Trump ve Zelenskiy: Barış İçin Hızla Çözüm Arayışı

Trump ve Zelenskiy'nin Görüşmesi

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna ile olan ilişkilerinin oldukça iyi olduğunu ifade etti. Trump, “Eğer başkan olursam bu sorunu hızlıca çözüme kavuşturacağım.” dedi.

Son Durum Değerlendirmesi

New York'ta gerçekleşen görüşme öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Trump, Rusya-Ukrayna savaşının mevcut durumunu değerlendirdi. Trump, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacaklarını belirtti.

Eleştiriler ve İddialar

Trump, mevcut başkan Joe Biden yönetimini, “Ukrayna savaşında boşuna para harcamakla” eleştirerek, kısa sürede savaşı sonlandırabileceğini yineledi. Konuşmasında, “İki tarafla da yakından çalışacağız ve bir anlaşmaya varılması için uğraşacağız.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin Mesajı

Zelenskiy, New York'taki temasları kapsamında sadece Biden değil, Trump ile de görüşmek istediğini belirtti. “Ukrayna'daki savaşın durdurulması noktasında ortak bir yaklaşımımız var ve Putin kazanamaz.” diyen Zelenskiy, bu konuyu Trump ile detaylı bir şekilde ele alacaklarını vurguladı.

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