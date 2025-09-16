Trump: Venezuela'dan Yola Çıkan Uyuşturucu Yüklü Bot Uluslararası Sularda Vuruldu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen bir bottaki üç kişinin uluslararası sularda ABD güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

ABD'den resmi paylaşım

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah, emrim üzerine ABD Askeri Kuvvetleri, SOUTHCOM (ABD Güney Komutanlığı) sorumluluk alanında, olağanüstü şiddet yanlısı olduğu tespit edilmiş uyuşturucu kaçakçılığı kartelleri ve narko-teröristlere karşı ikinci bir kinetik vuruş gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, Venezuela'dan gelen "narko-teröristlerin" uluslararası sularda ABD'ye doğru ilerlediği sırada 3 erkek teröristin öldürüldüğü, ABD kuvvetlerinin zarar görmediği belirtildi. Trump, mesajında ayrıca "Uyarı: Amerikalıları öldürebilecek uyuşturucu taşırsanız, sizi avlarız." ifadesini kullandı.

Trump paylaşımının altında, söz konusu botun aniden vurularak alev aldığı görünen bir video de yer aldı.

Önceki olay ve Beyaz Saray açıklaması

Trump, 2 Eylül'de Truth Social'da yayımladığı başka bir paylaşımda, Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrıldığını iddia ettiği uyuşturucu yüklü bir geminin vurulduğunu ve 11 kişinin öldürüldüğünü belirtmişti. Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde konuşmuştu.

Bölgesel gerilim ve ABD önlemleri

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim tırmanıyor. Trump daha önce Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ordunun daha etkin kullanılması yönünde kararname imzalamıştı.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi karşılığında ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara yükselttiğini duyurdu. Maduro’nun, on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu olduğu öne sürülen "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı iddia ediliyor. ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz’da "Cartel de los Soles"i "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak tanımlamıştı.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine ve Venezuela açıklarına bir denizaltı ile yedi savaş gemisinden oluşan bir deniz grubu gönderildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söyledi.

