Trump: Venezuela kaynaklı gemiye saldırıda 11 kişi öldü

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldüğünü duyurdu.

Saldırıya ilişkin açıklama

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarındaki gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırının Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesine karşı gerçekleştirildiğini belirten Trump, ABD kuvvetlerinin saldırıda zarar görmediğini ifade etti.

Beyaz Saray açıklamaları

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Uzay Komutanlığı ile ilgili duyuruya ek olarak saldırıya ilişkin soruya yanıt veren Trump, 'Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik.' ifadelerini kullandı.

Diplomatik ve güvenlik boyutu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya paylaşımında, 'Başkan'ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler'de ölümcül saldırı düzenledi.' şeklinde açıklama yaptı.

Bu gelişme, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimi tırmandıran adımların son halkasını oluşturuyor. Trump daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos tarihinde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu. Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu 'Cartel de los Soles' liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz tarihinde 'Cartel de los Soles'i 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist' olarak tanımlamıştı.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun yola çıktığı bildirilmişti.

Venezuela liderinden tepki

Maduro, 18 Ağustos tarihinde ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır.' ifadelerini kullanmıştı.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar takip edilmeye devam ediyor.