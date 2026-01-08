Trump: Venezuela, petrol gelirleriyle yalnızca ABD yapımı ürünleri alacak

Trump, Venezuela'nın petrol anlaşmasından elde edeceği gelirle yalnızca Amerikan yapımı ürünleri satın alacağını ve ABD'yi ana ticari ortak olarak taahhüt ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 03:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 03:11
Trump'ın açıklamaları ve kapsamı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile yapılacak petrol anlaşmasından elde edilecek gelirlerin yalnızca Amerikan yapımı ürünlere harcanacağı yönünde bilgi edindiğini açıkladı.

Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda, "Venezuela’nın kendileri ile yapılacak petrol anlaşmasından elde edeceği gelirle yalnızca Amerikan yapımı ürünleri satın alacağına dair bir bilginin tarafına ulaştığını" belirtti.

"Bu alımlar; Amerikan tarım ürünlerini, Amerikan üretimi ilaçları, tıbbi cihaz ve ekipmanları ile Venezuela’nın elektrik şebekesi ve enerji tesislerini iyileştirmeye yönelik ekipmanları da kapsayacak" ifadesini kullanan Trump, söz konusu alım paketinin kapsamına dikkat çekti.

Trump ayrıca, Venezuela’nın bu adımından memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Venezuela, ana ticari ortak olarak ABD ile iş yapmayı taahhüt ediyor. Bu, akıllıca bir tercih ve hem Venezuela halkı hem de ABD için son derece olumlu bir gelişme" değerlendirmesinde bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

